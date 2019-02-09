Происшествия

В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матчаРБК вчера в 17:59

По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения. При этом «СЭ» уточняет, что поругались двое отцов игроков «Дмитрова».
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Федерация хоккея Москвы разберется в инциденте со стрельбой на детском матче

Вечерняя Москвавчера в 20:10

На матче в Москве повздорили родители юных хоккеистов: ссора кончилась стрельбой

Вести.Ruвчера в 19:00

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

РИА Новостивчера в 20:30

В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча

РБКвчера в 17:59

Отец юного хоккеиста получил ранение в голову во время матча в Москве

Москва 24вчера в 17:34

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RT на русскомвчера в 17:08

Махачкалинец выстрелил в голову мужчине

Mirmol.ru07 февраля в 08:17
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На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию

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«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
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Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
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Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
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Во французском Лионе в булочной прогремел взрыв

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Происшествия

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В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
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Кино

Дядя Федор влюбится в новой серии «Возвращения в Простоквашино»

Один из главных героев «Возвращение в Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседскую девочку Олю в новом эпизоде мультфильма, рассказали в «Союзмультфильме».
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Здоровье

Названы простые способы оздоровить кишечник

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Армия и оружие

На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе

В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

На Сахалине горит торговый центр «Океан»

В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
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Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов

Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Гаджеты

Раскрыты цена и характеристики новых iPhone

Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко

Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Россия подготовила собственный проект резолюции СБ ООН по Венесуэле

Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле и намерена внести его в Совет Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Глава НАСА планирует приехать в Россию на встречу с Рогозиным

Ранее в НАСА подтвердили, что руководитель управления готов посетить Россию или Байконур в ближайшие месяцы после того, как американская сторона попросила отложить запланированный ранее визит главы Роскосмоса в США.
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Российский эксперт оценил шведский истребитель — «убийцу» Су

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Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Музыка

В Лос-Анджелесе вручат главную музыкальную награду «Грэмми»

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Общество

Турист снял на видео задумчиво жующего туалетную бумагу кенгуру

В Южной Австралии в национальном парке Флиндерс Ранджес турист встретил кенгуру, котрый задумчиво ел бумагу в общественном туалете.
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Ученые узнали, как продлить молодость

Международная группа ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне установила, что скорость старения человека только на 20% зависит от генетики, и продлить молодость организма можно своими силами.
Обновлено вчера в 20:02
Технологии

Психолог назвала основную опасность соцсетей

Опасность социальных сетей, которые играют все большую роль в жизни современного общества, кроется не столько в появлении зависимости от них, сколько в том, что они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению.
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В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами

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Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer

Стоит отметить, что в свое время Internet Explorer был самым популярным браузером, но он уже не способен правильно работать с современными интернет-страницами.
Обновлено вчера в 06:29
Общество

Курсанты военно-морского института пожаловались на поборы

Несколько курсантов Санкт-Петербургского военно-морского института рассказали, что командиры отделений в учебном заведении берут деньги за увольнения и экзамены, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 12:50
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