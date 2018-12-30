Общество
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Под запрет также попадут соки и газированные напитки в стеклянных бутылках.
РИА Новости03:03
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В новогоднюю ночь алкоголь будут продавать без ограничений в Петербурге
КП - Санкт-Петербург28 декабря в 10:32
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