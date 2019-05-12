Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасностиГазета.Ru 06:46

В Москве и Московской области 13 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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