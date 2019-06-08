Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасностиГазета.Ru 06:58

Синоптики в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности, сообщает РИА "Новости".
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В восьми регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Коммерсантъ05:27

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве на 9 июня

Вечерняя Москва05:17

В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

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Агентство Москва05:06

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Интерфакс05:01

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москва 2405:08

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

РИА Новости04:45
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
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Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
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Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
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Обновлено в 04:20
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