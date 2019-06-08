Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасностиГазета.Ru 06:58
Синоптики в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности, сообщает РИА "Новости".
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«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 9 июня из-за жары
Агентство Москва05:06
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова
Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова раскрыла сроки своей беременности
Настя рассказала, что еще не раз будет делиться историями о своей беременности, однако всех карт раскрывать пока не хочет.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело Голунова
Общественный совет при МВД намерен проконтролировать расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Анатолия Кучерену.
Обновлено в 10:12
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено вчера в 10:15
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Обновлено в 08:42
Музыка
Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова
Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».
Обновлено в 08:34
Наука
Томатный сок способствует снижению давления и «плохого» холестерина
В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.
Обновлено 05 июня в 10:25
Теннис
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:11
Музыка
Загитова продемонстрировала выступление под новую песню
Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова
Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Общество
МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве
Обновлено в 09:49
Происшествия
СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Политика
МИД прокомментировал иск Украины против России
Российский МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России, которые прошли накануне в Международном суде ООН в Гааге.
Обновлено в 08:56
Футбол
Матюиди: Роналду всегда хочет большего
Обновлено в 08:14
Политика
Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии
Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21