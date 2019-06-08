Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасностиГазета.Ru 06:58
Синоптики в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности, сообщает РИА "Новости".
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«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 9 июня из-за жары
Агентство Москва05:06
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Футбол
Верратти заявил, что завистливые люди вставляют Неймару палки в колеса
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти встал на защиту Неймара, обвиняемого в изнасиловании.
Обновлено в 06:05
Космос
NASA откроет МКС для космических туристов
Обновлено вчера в 13:28
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Политика
Мексика под гнетом Трампа согласилась покупать продукцию у США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась покупать у США сельхозпродукцию в больших объемах.
Обновлено в 08:25
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе
Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Политика
Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»
Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Зенит» наградили за рекордную посещаемость матчей
Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов наградил футбольный клуб «Зенит» за рекордную посещаемость матчей.
Обновлено в 06:24
Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрока
«Интер» не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне, несмотря на то, что на переговорах с клубом агент и жена игрока Ванда Нара дала понять, что он не хочет уходить.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Германии автобус с детьми попал в аварию
Произошло это на федеральной земле Тюрингия в районе 16 часов по местному времени. Туристический автобус столкнулся с легковушкой.
Обновлено в 01:35
Общество
Доходы Кадырова в 2018 году увеличились почти на 700 тыс. рублей
Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году увеличились почти на 700 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составили 7,58 млн рублей.
Обновлено в 06:54
Футбол
Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Культура
Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»
На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.
Обновлено в 07:51
Экономика
Названы возможные сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал возможные сроки начала строительства второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель
Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Космос
Следующий коммерческий пуск ракеты «Протон-М» планируется в конце лета
Обновлено вчера в 20:06
Здоровье
Вся правда о супах: есть ли в них какая-то польза
Согласно недавнему соцопросу, 76% россиян едят супы практически в ежедневном режиме.
Обновлено в 08:15