Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасностиГазета.Ru 06:58

Синоптики в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В восьми регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Коммерсантъ05:27

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве на 9 июня

Вечерняя Москва05:17

В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском04:55

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 9 июня из-за жары

Агентство Москва05:06

Предпоследний уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Интерфакс05:01

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москва 2405:08

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

РИА Новости04:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
Футбол

Верратти заявил, что завистливые люди вставляют Неймару палки в колеса

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти встал на защиту Неймара, обвиняемого в изнасиловании.
Обновлено в 06:05
Космос

NASA откроет МКС для космических туристов

Обновлено вчера в 13:28
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Политика

Мексика под гнетом Трампа согласилась покупать продукцию у США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась покупать у США сельхозпродукцию в больших объемах.
Обновлено в 08:25
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия

«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе

Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Политика

Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Зенит» наградили за рекордную посещаемость матчей

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов наградил футбольный клуб «Зенит» за рекордную посещаемость матчей.
Обновлено в 06:24
Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Футбол

«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрока

«Интер» не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне, несмотря на то, что на переговорах с клубом агент и жена игрока Ванда Нара дала понять, что он не хочет уходить.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Германии автобус с детьми попал в аварию

Произошло это на федеральной земле Тюрингия в районе 16 часов по местному времени. Туристический автобус столкнулся с легковушкой.
Обновлено в 01:35
Общество

Доходы Кадырова в 2018 году увеличились почти на 700 тыс. рублей

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году увеличились почти на 700 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составили 7,58 млн рублей.
Обновлено в 06:54
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Культура

Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»

На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.
Обновлено в 07:51
Экономика

Названы возможные сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал возможные сроки начала строительства второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Авто

Ravon анонсировал новую бюджетную модель

Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Космос

Следующий коммерческий пуск ракеты «Протон-М» планируется в конце лета

Обновлено вчера в 20:06
Здоровье

Вся правда о супах: есть ли в них какая-то польза

Согласно недавнему соцопросу, 76% россиян едят супы практически в ежедневном режиме.
Обновлено в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное