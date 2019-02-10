В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасностиРоссийская газета 08:22

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и гололедицу.

Футбол Головин получил травму в матче Лиги 1 «Монпелье» — «Монако» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сумел доиграть матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» из-за повреждения.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.

Политика Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.

Происшествия В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв В жилом доме на юге Стокгольма (Швеция) произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 10 февраля, Dagens Nyheter со ссылкой на правоохранительные органы.

Общество На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.

Общество Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Здоровье Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Общество «Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.

Происшествия Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.

Политика На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Музыка Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.

Наука Ученые рассказали, как выучить иностранный язык во сне Вымышленный язык использовался потому, что участники эксперимента могли знать слова на иностранном.

Происшествия Шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке Белфаста Сломанная ветвь дерева помогла как минимум двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста, Северная Ирландия.

Кино В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор впервые влюбляется «Союзмультфильм» опубликовал новый эпизод «Простоквашино». Серия получила название «Вишневая феерия». В ней Дядя Фёдор впервые влюбляется.

Происшествия Заключенные рассказали о беспорядках в самарской колонии Беспорядки в самарской колонии №5 произошли спонтанно, сообщил уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова со ссылкой на пострадавших в результате произошедшего заключенных.

Происшествия В Иране произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана: три человека получили ранения, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя спасательного ведомства Ирана Муджтабу Халиди.

Здоровье Названы шесть симптомов рака у мужчин Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.

Общество Жителям задыхающегося Сибая посоветовали покинуть дома Власти советуют местным жителям покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.

Гаджеты Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Авто Названы самые удобные автомобили на рынке России Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.