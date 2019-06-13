Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасностиРИА Новости 06:17

В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Об этом указано в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра. Предупреждение действует в течение суток начиная с 21:00 воскресенья.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 17 июня из-за риска возникновения пожаров

Агентство Москва07:13

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 17 июня

Вечерняя Москва04:45

Риск природных пожаров прогнозируют в Москве и области в понедельник

Москва 2406:56

Уровень погодной опасности в Москве повысили до предпоследнего

Газета.Ru06:25

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

РИА Новости06:17

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 17 июня

RT на русском07:05

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе на 17 июня

РИАМО04:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Интернет

Разработчики Edge (Chromium) пока не приняли решения по вопросу блокировки рекламы через API webRequest

В Редмонде отметили, что слышали от многих пользователей пожелания получить надёжное решение для блокировки рекламы.
Обновлено в 06:06
Общество

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без света

Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Происшествия

Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова

Обновлено 14 июня в 04:13
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене на 30 долларов

Через несколько месяцев стоит ожидать большое снижение цены на Mi 9. Напомним, в Xiaomi Mi 9 экран в смартфоне AMOLED диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+.
Обновлено в 07:13
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено вчера в 06:50
Интернет

Apple закрыла доступ к интернет-магазину пользователям старых MacBook

Пользователи MacBook со всего мира, не могут попасть в онлайн-магазин Apple.
Обновлено в 05:59
Политика

Ренато Усатый возвращается в Молдавию

Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба

«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Обновлено в 08:06
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Единоборства

Тищенко победил нокаутом в первом раунде

Россиянин Евгений Тищенко победил ганца Абрахама Табула в бою за титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.
Обновлено в 09:52
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Лодыгин собирается покинуть «Зенит»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин собирается покинуть петербургский клуб.
Обновлено в 10:16
Автоспорт

Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Культура

Минкульт выделит 150 миллионов рублей на расширение Музея блокады

Министерство культуры выделит Петербургу 150 млн рублей на сохранение и расширение Музея блокады в Соляном переулке, сообщает пресс-служба Смольного.
Обновлено в 01:52
Технологии

Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией

В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Происшествия

Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео

Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Происшествия

Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой

Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Спорт

Журналистка Мария Командная обвинила власти Москвы в коррупции при проведении киберспортивного футбольного турнира

По 450 тысяч рублей должны были получить ведущие турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное