Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасностиРИА Новости 06:17
В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Об этом указано в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра. Предупреждение действует в течение суток начиная с 21:00 воскресенья.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Интернет
Разработчики Edge (Chromium) пока не приняли решения по вопросу блокировки рекламы через API webRequest
В Редмонде отметили, что слышали от многих пользователей пожелания получить надёжное решение для блокировки рекламы.
Обновлено в 06:06
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Происшествия
Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова
Обновлено 14 июня в 04:13
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене на 30 долларов
Через несколько месяцев стоит ожидать большое снижение цены на Mi 9. Напомним, в Xiaomi Mi 9 экран в смартфоне AMOLED диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+.
Обновлено в 07:13
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено вчера в 06:50
Интернет
Apple закрыла доступ к интернет-магазину пользователям старых MacBook
Пользователи MacBook со всего мира, не могут попасть в онлайн-магазин Apple.
Обновлено в 05:59
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба
«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Единоборства
Тищенко победил нокаутом в первом раунде
Россиянин Евгений Тищенко победил ганца Абрахама Табула в бою за титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.
Обновлено в 09:52
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Лодыгин собирается покинуть «Зенит»
Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин собирается покинуть петербургский клуб.
Обновлено в 10:16
Автоспорт
Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Культура
Минкульт выделит 150 миллионов рублей на расширение Музея блокады
Министерство культуры выделит Петербургу 150 млн рублей на сохранение и расширение Музея блокады в Соляном переулке, сообщает пресс-служба Смольного.
Обновлено в 01:52
Технологии
Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией
В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Происшествия
Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой
Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Спорт
Журналистка Мария Командная обвинила власти Москвы в коррупции при проведении киберспортивного футбольного турнира
По 450 тысяч рублей должны были получить ведущие турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22