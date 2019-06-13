В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасностиРИА Новости 06:17

В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Об этом указано в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра. Предупреждение действует в течение суток начиная с 21:00 воскресенья.

Общество Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без света Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.

Происшествия Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене на 30 долларов Через несколько месяцев стоит ожидать большое снижение цены на Mi 9. Напомним, в Xiaomi Mi 9 экран в смартфоне AMOLED диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+.

Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Общество Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".

Армия и оружие Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.

Политика Ренато Усатый возвращается в Молдавию Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.

Футбол «Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба «Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Единоборства Тищенко победил нокаутом в первом раунде Россиянин Евгений Тищенко победил ганца Абрахама Табула в бою за титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.

Футбол Лодыгин собирается покинуть «Зенит» Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин собирается покинуть петербургский клуб.

Автоспорт Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана» Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".

Культура Минкульт выделит 150 миллионов рублей на расширение Музея блокады Министерство культуры выделит Петербургу 150 млн рублей на сохранение и расширение Музея блокады в Соляном переулке, сообщает пресс-служба Смольного.

Технологии Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.

Политика Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

Происшествия Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.

Спорт Журналистка Мария Командная обвинила власти Москвы в коррупции при проведении киберспортивного футбольного турнира По 450 тысяч рублей должны были получить ведущие турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.