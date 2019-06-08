В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасностиРИА Новости 04:45

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.

Происшествия Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.

Экономика Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.

Здоровье Малышева определила самую опасную болезнь XXI века Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.

Шоу-бизнес Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой» «Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.

Происшествия Борис Гребенщиков назвал позором преследование Ивана Голунова Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Гоночный КамАЗ столкнулся с легковушкой в Петербурге Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.

Происшествия Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Экономика ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

Политика КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.

Теннис Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос» Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Спорт Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Происшествия В Склифе сообщили о состоянии Алибасова Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.

Экономика Белоусов предлагает «закручивать» потребительское кредитование в РФ Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов считает, что в России пора «потихонечку закручивать» рост потребительского кредитования.

Экономика Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Общество Проректора РАНХиГС раскритиковали за высказывание об учителях Замглавы Минпросвещения Павел Зенькович прокомментировал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова, назвавшего учителей закомплексованными неудачниками.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Общество Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.