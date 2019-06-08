Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасностиРИА Новости 04:45
Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
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«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 9 июня из-за жары
Агентство Москва05:06
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
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