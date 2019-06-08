Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасностиРИА Новости 04:45

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
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В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

RT на русском10:41

В восьми регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Коммерсантъ05:27

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москва 2405:08

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве на 9 июня

Вечерняя Москва05:17

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 9 июня из-за жары

Агентство Москва05:06

Предпоследний уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Интерфакс05:01

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

РИА Новости04:45
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