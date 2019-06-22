Экономика
В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничествоРоссийская газета вчера в 12:58
21 июня в Москве на экономической конференции "Россия - Африка", которая приурочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходит при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, состоялась панельная сессия, посвященная российско-африканскому инвестиционному сотрудничеству.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:43, Вашингтон
Путешествия
В Петербурге в помощь гостям создана туристическая полиция
В Северной столице в помощь гостям города работает туристическая полиция и служба "Ask me/Я знаю город", сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:57
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 10:28
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции «Формулы-1»
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон победил в квалификации восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Франции.
Обновлено в 10:14
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Здоровье
На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выделил Бурятии дополнительно 400 миллионов рублей на проект создания Центра ядерной медицины.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров
В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»
Власти Москвы дали поручение Объединению административно-технических инспекций города (ОАТИ) провести внеплановую проверку всех столичных аттракционов, после того как на одном из них в парке «Сокольники» пострадали трое детей.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Производитель отзывает 60 тысяч Mercedes в Германии
Корпорация Daimler отзывает 60 тысяч дизельных автомобилей Mercedes только в Германии.
Обновлено в 10:14
Культура
Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова
Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Политика
Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России
Комментируя ситуацию, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил: «экономика Грузии очень сильно зависит от прибытия туристов из России, так как они тратят существенно больше денег, чем туристы из других стран».
Обновлено в 06:29
Происшествия
Соседи вызвали полицию из-за криков Джонсона и его подруги
Соседи бывшего главы британского МИДа и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона в ночь на пятницу вызвали полицию к дому, где в данный момент живет бывший министр и его подруга Кэрри Саймондс.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
Обновлено в 10:10
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек
В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года
В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала себя в 16 лет на архивном фото
Актриса Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото в Instagram. На снимке 16-летняя звезда позирует с гитарой в руках.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе
В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
Обновлено в 04:20
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожника Jimny Gan
Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Артист Дмитрий Певцов в инстаграме разместил обращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Флешмоб в ответ на ограничения России начался в грузинских соцсетях
В соцсетях Грузии в ответ на ограничения России для авиасообщения и туризма началась акция «Отдохни в Грузии», чтобы поддержать местный туристический бизнес, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:13