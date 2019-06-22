Экономика

В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничествоРоссийская газета вчера в 12:58

21 июня в Москве на экономической конференции "Россия - Африка", которая приурочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходит при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, состоялась панельная сессия, посвященная российско-африканскому инвестиционному сотрудничеству.
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Афрексимбанк, РЭЦ и Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве

NewInform09:28

Россия и Африка заключили меморандум о сотрудничестве в железнодорожной отрасли

ФАН09:49

Афрэксимбанк, Росконгресс и РЭЦ подписали соглашение о партнерстве

iReactor03:50

Афрэксимбанк, ТМХ и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничестве

Политика Сегодня08:38

В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничество

Российская газетавчера в 12:58

ТМХ, РЭЦ и Афрэксимбанк будут сотрудничать в ж/д отрасли в Африке

Инфоросвчера в 11:15

ТМХ, РЭЦ и Афрэксимбанк будут сотрудничать в ж/д отрасли на африканском континенте

ТАССвчера в 10:25
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:43, Вашингтон
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Путешествия

В Петербурге в помощь гостям создана туристическая полиция

В Северной столице в помощь гостям города работает туристическая полиция и служба "Ask me/Я знаю город", сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:57
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 10:28
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Происшествия

Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»

Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

Обновлено в 09:58
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон победил в квалификации восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Франции.
Обновлено в 10:14
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Здоровье

На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выделил Бурятии дополнительно 400 миллионов рублей на проект создания Центра ядерной медицины.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров

В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

Власти Москвы дали поручение Объединению административно-технических инспекций города (ОАТИ) провести внеплановую проверку всех столичных аттракционов, после того как на одном из них в парке «Сокольники» пострадали трое детей.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Производитель отзывает 60 тысяч Mercedes в Германии

Корпорация Daimler отзывает 60 тысяч дизельных автомобилей Mercedes только в Германии.
Обновлено в 10:14
Культура

Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова

Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Политика

Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России

Комментируя ситуацию, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил: «экономика Грузии очень сильно зависит от прибытия туристов из России, так как они тратят существенно больше денег, чем туристы из других стран».
Обновлено в 06:29
Происшествия

Соседи вызвали полицию из-за криков Джонсона и его подруги

Соседи бывшего главы британского МИДа и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона в ночь на пятницу вызвали полицию к дому, где в данный момент живет бывший министр и его подруга Кэрри Саймондс.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Сирийская армия сбила беспилотник террористов

Обновлено в 10:10
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек

В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено вчера в 05:27
Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года

В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала себя в 16 лет на архивном фото

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото в Instagram. На снимке 16-летняя звезда позирует с гитарой в руках.
Обновлено в 07:46
Политика

Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе

В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
Обновлено в 04:20
Авто

Suzuki показала серийную версию внедорожника Jimny Gan

Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Артист Дмитрий Певцов в инстаграме разместил обращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Флешмоб в ответ на ограничения России начался в грузинских соцсетях

В соцсетях Грузии в ответ на ограничения России для авиасообщения и туризма началась акция «Отдохни в Грузии», чтобы поддержать местный туристический бизнес, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:13
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