Экономика
В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничествоРоссийская газета вчера в 12:58
21 июня в Москве на экономической конференции "Россия - Африка", которая приурочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходит при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, состоялась панельная сессия, посвященная российско-африканскому инвестиционному сотрудничеству.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:48, Вашингтон
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Футбол
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Обновлено в 02:10
Футбол
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Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
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Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
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Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
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Обновлено в 10:40
Общество
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Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
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ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду
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Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
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Женщина была на 28 лет старше его.
Обновлено в 06:53
Политика
Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Происшествия
На Гавайях разбился самолёт, погибли девять человек
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Обновлено в 14:38
Армия и оружие
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Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
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Последнюю неделю Самбурская находится уже в Таиланде.
Обновлено в 13:40