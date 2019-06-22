Экономика
В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничествоРоссийская газета вчера в 12:58
21 июня в Москве на экономической конференции "Россия - Африка", которая приурочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходит при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, состоялась панельная сессия, посвященная российско-африканскому инвестиционному сотрудничеству.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Политика
МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность россиян
"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:11
Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Культура
Хор «Млада» представит в Перми новую программу
Совместную программу с популярным актером Евгением Дятловым представит известный пермский хор «Млада», об этом 22 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:54
Авто
Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ
Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Политика
В Иране казнен американский шпион
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Политика
Трамп заявил, что готовит новые санкции против Ирана
США разрабатывают новые санкции в отношении Тегерана, рассказал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:55
Наука
Древние люди умели готовить картофель 100 тыс. лет назад
Обугленные кусочки клубней попадались часто, поэтому специалисты сделали вывод, что картофель оказался в огне не случайно, сообщает Naked-science.ru.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Стриженовой отличилась на экзаменах в МГУ
Прошлым летом Александра была зачислена в МГУ на социологический факультет. Первый год обучения прошел для неё очень успешно.
Обновлено в 10:00
Политика
В Волгограде на Мамаевом кургане открыт памятный знак воинам-чеченцам
В День памяти и скорби, 22 июня, на главной высоте России, на территории военного мемориального кладбища был открыт памятный знак воинам-чеченцам, которые пали в дни Сталинградской битвы.
Обновлено в 09:50
Политика
Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Обновлено в 02:43
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan
Стоимость новой версии японского внедорожника Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не названа.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром
Обновлено в 10:39
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Шаляпин признался, что роман с Цымбалюк-Романовской был пиар-ходом
Музыкант Прохор Шаляпин в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ признался, что их роман с пианисткой из Киева Виталиной-Цымбалюк-Романовской был изначально пира-ходом.
Обновлено в 07:38
Авто
В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае
В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.
Обновлено в 05:14
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36
Общество
Зюганов предложил создать Художественный совет по телевещанию
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступил за создание Художественного совета по телевещанию, который не позволял бы пропускать на экраны "скандалы, страшилки и мыльные оперы".
Обновлено в 10:41
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44