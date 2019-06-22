Экономика

В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничествоРоссийская газета вчера в 12:58

21 июня в Москве на экономической конференции "Россия - Африка", которая приурочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходит при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, состоялась панельная сессия, посвященная российско-африканскому инвестиционному сотрудничеству.
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ТМХ, Афрэксимбанк и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничестве

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Афрэксимбанк, Росконгресс и РЭЦ подписали соглашение о партнерстве

iReactor03:50

Афрэксимбанк, ТМХ и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничестве

Политика Сегодня08:38

Россия и Африка заключили меморандум о сотрудничестве в железнодорожной отрасли

ФАН09:49

В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничество

Российская газетавчера в 12:58

ТМХ, РЭЦ и Афрэксимбанк будут сотрудничать в ж/д отрасли в Африке

Инфоросвчера в 11:15

ТМХ, РЭЦ и Афрэксимбанк будут сотрудничать в ж/д отрасли на африканском континенте

ТАССвчера в 10:25
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Политика

МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность россиян

"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:11
Политика

Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

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Обновлено в 06:59
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Культура

Хор «Млада» представит в Перми новую программу

Совместную программу с популярным актером Евгением Дятловым представит известный пермский хор «Млада», об этом 22 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:54
Авто

Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ

Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 14:22
Политика

В Иране казнен американский шпион

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Политика

Трамп заявил, что готовит новые санкции против Ирана

США разрабатывают новые санкции в отношении Тегерана, рассказал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:55
Наука

Древние люди умели готовить картофель 100 тыс. лет назад

Обугленные кусочки клубней попадались часто, поэтому специалисты сделали вывод, что картофель оказался в огне не случайно, сообщает Naked-science.ru.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Стриженовой отличилась на экзаменах в МГУ

Прошлым летом Александра была зачислена в МГУ на социологический факультет. Первый год обучения прошел для неё очень успешно.
Обновлено в 10:00
Политика

В Волгограде на Мамаевом кургане открыт памятный знак воинам-чеченцам

В День памяти и скорби, 22 июня, на главной высоте России, на территории военного мемориального кладбища был открыт памятный знак воинам-чеченцам, которые пали в дни Сталинградской битвы.
Обновлено в 09:50
Политика

Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Обновлено в 02:43
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Авто

Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan

Стоимость новой версии японского внедорожника Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не названа.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Единоборства

Самбист Черноскулов стал бронзовым призёром Европейских игр

Обновлено в 12:01
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено вчера в 16:10
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Обновлено в 10:39
Происшествия

В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

Обновлено в 10:13
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Шаляпин признался, что роман с Цымбалюк-Романовской был пиар-ходом

Музыкант Прохор Шаляпин в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ признался, что их роман с пианисткой из Киева Виталиной-Цымбалюк-Романовской был изначально пира-ходом.
Обновлено в 07:38
Авто

В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае

В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.
Обновлено в 05:14
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено 20 июня в 22:36
Общество

Зюганов предложил создать Художественный совет по телевещанию

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступил за создание Художественного совета по телевещанию, который не позволял бы пропускать на экраны "скандалы, страшилки и мыльные оперы".
Обновлено в 10:41
Политика

Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
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