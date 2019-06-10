Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»Ведомости 07:26
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook. «Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – написала она.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Футбол
УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов
«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Интернет
Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского»
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.
Обновлено в 11:27
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» покинет МКС 29 июля
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинет Международную космическую станцию 29 июля.
Обновлено 08 июня в 23:03
Политика
Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева
Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Политика
На Украине призвали отреагировать на визит Бойко и Медведчука в Россию
В администрации украинского лидера Владимира Зеленского призвали прокуратуру дать правовую оценку визитам членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.
Обновлено в 12:20
Политика
Посол США в России вернется на родину
Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.
Обновлено в 14:00
Автоспорт
Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф
Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Музыка
Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go On
Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.
Обновлено в 11:02
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Космос
Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Политика
Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Общество
Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби
Жительница США Виван Гомес опубликовала на странице в фейсбуке видео, на котором костлявое существо с большими ушами прогуливается и танцует возле ее дома.
Обновлено в 13:57
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая занимается производством президентского лимузина «Кортеж».
Обновлено в 13:25
Происшествия
Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова
Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Спорт
Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:49
Общество
Кировчан ожидает короткая рабочая неделя
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Политика
Россия заявила о «лжи и инсинуациях» со стороны Косово
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что вместо извинений от Косово за избиение российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова получены лишь ложь и инсинуации.
Обновлено в 14:03