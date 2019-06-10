Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»Ведомости 07:26

В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook. «Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – написала она.
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Главред «Сноба» оценила ущерб от погрома в редакции в 2 млн рублей

ТАСС11:59

Симоньян пожелала владельцу «Сноба» терпения в связи с разгромом редакции

РИА Новости08:25

В редакции издания «Сноб» разгромили всю технику

Медиазона06:45

Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Коммерсантъ07:11

Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Lenta.ru06:51

Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

RT на русском07:59

«Выломана стеклянная дверь, разбиты практически все компьютеры»: Ксения Чудинова о разгроме в редакции «Сноба»

Дождь08:06
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Футбол

УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов

«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 07:29
Интернет

Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского»

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.
Обновлено в 11:27
Космос

Грузовой корабль «Прогресс» покинет МКС 29 июля

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинет Международную космическую станцию 29 июля.
Обновлено 08 июня в 23:03
Политика

Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева

Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Политика

На Украине призвали отреагировать на визит Бойко и Медведчука в Россию

В администрации украинского лидера Владимира Зеленского призвали прокуратуру дать правовую оценку визитам членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.
Обновлено в 12:20
Политика

Посол США в России вернется на родину

Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.
Обновлено в 14:00
Автоспорт

Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф

Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Подозреваемые в убийстве борца выпили 40 бутылок пива на шестерых

Обновлено в 13:42
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Кино

Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном

Обновлено вчера в 12:23
Музыка

Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go On

Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.
Обновлено в 11:02
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Космос

Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Политика

Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Общество

Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби

Жительница США Виван Гомес опубликовала на странице в фейсбуке видео, на котором костлявое существо с большими ушами прогуливается и танцует возле ее дома.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Обновлено в 11:12
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая занимается производством президентского лимузина «Кортеж».
Обновлено в 13:25
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Спорт

Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:49
Общество

Кировчан ожидает короткая рабочая неделя

Обновлено вчера в 08:00
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Обновлено в 10:12
Политика

Россия заявила о «лжи и инсинуациях» со стороны Косово

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что вместо извинений от Косово за избиение российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова получены лишь ложь и инсинуации.
Обновлено в 14:03
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