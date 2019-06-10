В Москве разгромили редакцию «Сноба»РИА Новости 07:53

Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве. Неизвестный разбил стеклянную дверь и сломал системные блоки компьютеров и мониторы. Затем мужчина разгромил офис другой компании.

Футбол Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".

Экономика Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.

Футбол Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.

Политика Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.

Армия и оружие Украина намеренно сорвала разведение сил и средств в ЛНР Украинская сторона в очередной раз сорвала реализацию первого этапа разведения сил и средств, предусмотренного Рамочным решением Минской Контактной группы от 21.09.2016 г. Об этом сегодня заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

Шоу-бизнес Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым.

Происшествия Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Тука рассказал, какой приказ верховного главнокомандующего ВСУ проигнорируют Замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука утверждает, что Вооруженные силы Украины проигнорировали бы приказ не отвечать на обстрелы со стороны ополченцев Донбасса, даже если бы он исходил от верховного главнокомандующего.

Происшествия СК начал проверку после избиения девочки и пенсионерки в Зеленограде Следствие начало проверку информации об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде.

Общество ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Общество Покалеченную сову отобрали у фотографа в парке 300-летия Петербурга В парке 300-летия Петербурга задержали мужчину, который фотографировал гуляющих с совой — уральской неясытью.

Спорт IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики.

Политика Глава МВД Белоруссии ушел в отставку Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял.

Происшествия Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.

Происшествия После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.

Политика Песков прокомментировал дело журналиста Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.

Единоборства UFC сохранит наилегчайший дивизион Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию о закрытии наилегчайшего дивизиона промоушена.

Игры Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One.

Шоу-бизнес Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за актера и комика Криса Пратта.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Автоспорт Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.

Происшествия На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.

Авто Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.