Происшествия
В Москве разгромили редакцию «Сноба»РИА Новости 07:53
Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве. Неизвестный разбил стеклянную дверь и сломал системные блоки компьютеров и мониторы. Затем мужчина разгромил офис другой компании.
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Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления
Обновлено в 07:38
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Украина намеренно сорвала разведение сил и средств в ЛНР
Украинская сторона в очередной раз сорвала реализацию первого этапа разведения сил и средств, предусмотренного Рамочным решением Минской Контактной группы от 21.09.2016 г. Об этом сегодня заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Тука рассказал, какой приказ верховного главнокомандующего ВСУ проигнорируют
Замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука утверждает, что Вооруженные силы Украины проигнорировали бы приказ не отвечать на обстрелы со стороны ополченцев Донбасса, даже если бы он исходил от верховного главнокомандующего.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СК начал проверку после избиения девочки и пенсионерки в Зеленограде
Следствие начало проверку информации об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде.
Обновлено в 07:15
Общество
ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Общество
Покалеченную сову отобрали у фотографа в парке 300-летия Петербурга
В парке 300-летия Петербурга задержали мужчину, который фотографировал гуляющих с совой — уральской неясытью.
Обновлено в 07:05
Спорт
IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики.
Обновлено 08 июня в 14:20
Политика
Глава МВД Белоруссии ушел в отставку
Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял.
Обновлено в 07:38
Единоборства
Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
Обновлено в 06:52
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Единоборства
UFC сохранит наилегчайший дивизион
Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию о закрытии наилегчайшего дивизиона промоушена.
Обновлено в 06:56
Игры
Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения
Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж
Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за актера и комика Криса Пратта.
Обновлено в 07:14
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна
Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.
Обновлено в 06:47
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14