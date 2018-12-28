Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
Газета.Ru
10:26

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Газета.Ru10:26

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В Москве трое с битой напали на рэпера Птаху

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Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
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Птаха
Российский исполнитель
Российский рэп-исполнитель армяно-еврейско-азербайджано-русского происхождения, киноактёр, участник группы «Три Кита», бывший участник групп «Отверженные» и CENTR. До роспуска в феврале 2017 года владелец, сооснователь звукозаписывающего музыкального лейбла и букинг-агентства, объединения «ЦАО Records».
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