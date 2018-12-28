Нападавшие с места инцидента скрылись. Известно, что и в правоохранительные органы с заявлением рэпер Птаха обращаться не стал. При этом РЕН ТВ дополняет, что нападению на Птаху пыталась воспрепятствовать охрана здания, около которого развернулась драма.

Происшествия Происшествия Снежная лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае

Общество Общество Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https: / / t.co / vQJCmzspqn pic.twitter.com / 3jANVwjVHA — ABC News (@ ABC) 27 декабря 2018 г. "Выглядит так, как будто она без штанов", – – отметил пользователь Susie Heather Tyson.

Происшествия Происшествия В Египте подорвали автобус с туристами

Политика Политика Украина разъяснила ситуацию с ограничениями на въезд для россиян Ограничение на въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет продолжает действовать, несмотря на отмену военного положения в ряде областей страны.

Происшествия Происшествия В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США» Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».

Армия и оружие Армия и оружие Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.

Происшествия Происшествия Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.

Происшествия Происшествия За имитацию казни Макрона во Франции арестованы три человека Три человека арестованы на юго-западе Франции за имитацию казни президента страны Эммануэля Макрона, сообщила в пятницу, 28 декабря, газета Sud Ouest.

Космос Космос Роскосмос раскрыл планы СССР установить телефонную связь с Юпитером

Политика Политика Путин и Меркель провели телефонные переговоры Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Политика Политика ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

Политика Политика Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Армия и оружие Армия и оружие В ходе осеннего призыва на военную службу направили 132 тыс. россиян

Происшествия Происшествия В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху Нападавшие с места инцидента скрылись. Известно, что и в правоохранительные органы с заявлением рэпер Птаха обращаться не стал.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Армия и оружие Армия и оружие Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.

Общество Общество Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Общество Общество Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в 2019 году Любимова считает, что удача в 2019 году также улыбнется весам и водолеям. Для этого им нужно быть внимательными к знакам судьбы.

Армия и оружие Армия и оружие Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана "Президент не принял решение о сокращении военного присутствия США в Афганистане и он не поручал министерству обороны США начинать вывод личного состава из Афганистана", - заявил он агентству Bloomberg.

Общество Общество Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

Экономика Экономика Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest назвал бомбардировщик Ту-22М3М «смертоносным» Как стало известно, автор публикации Марк Эпископос напомнил, что дальний бомбардировщик производства Казанского авиазавода после распада Советского Союза прошел тотальное обновление.

Наука Наука В Бразилии обнаружили «самую редкую птицу в мире» В Бразилии после нескольких месяцев поисков снова обнаружили одну из самых редких на планете птиц топаколо Штреземанна.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока» В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».

Хоккей Хоккей Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

Происшествия Происшествия «Крабовый король» Олег Кан сбежал из России Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2".