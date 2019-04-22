Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в МосквеREGNUM 06:58

Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи. Кристина Мялина достигла высоких спортивных результатов в тайском боксе. Она побеждала в Кубке России, была чемпионкой Москвы и Московской области.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СК начал проверку по факту гибели женщины при падении с высоты на севере Москвы

Агентство Москва06:36

СМИ: в Москве при невыясненных обстоятельствах погибла чемпионка РФ по тайскому боксу

Говорит Москва04:52

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

РИА Новости05:29

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

Вечерняя Москва04:54

Тело чемпионки России по тайскому боксу обнаружили в Москве

РЕН ТВ04:53

В Москве чемпионка России по тайскому боксу выпала с 13 этажа

Комсомольская правда06:00

Эксперты СК не обнаружили признаков убийства экс-чемпионки РФ по тайскому боксу Мялиной

ТАСС07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина попала в больницу

Обновлено в 06:51
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Экономика

Банки готовят план против санкций

Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

В США обсуждают странности отправки МиГ-21 ВВС Индии в «неравный бой»

Обновлено в 05:15
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Футбол

Виктор Пышкин: « В новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы»

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что в новом проекте календаря на сезон российской премьер-лиги 2019/2021 ноябрьские и декабрьские матчи планируется проводить в южных регионах.
Обновлено в 07:20
Общество

«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе

Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

В Москве появится прокат детских колясок

Первый в мире "умный" прокат детских колясок может появиться в Москве.
Обновлено в 08:12
Наука

Велосипед оборудовали системой стабилизации

Нидерландские учёные из Делфтского технического университета совместно с компанией Gazelle сконструировали прототип электрического велосипеда, оборудованный системой стабилизации собственной разработки.
Обновлено в 07:16
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Общество

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Интернет

Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456

Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Политика

Галкин назвал главные качества Зеленского

Обновлено в 07:45
Политика

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Политика

Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных

Власти Луганской народной республики передали украинской стороне 60 заключенных для отбывания темы наказания на территории Незалежной, сообщает представитель ЛНР в группе по Минским соглашениям Ольга Кобцева.
Обновлено в 07:19
Политика

В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича

Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Происшествия

СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Энергетика

Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
Политика

ЦИК Украины обработал 99% протоколов. Зеленский набрал 73,21% голосов

Обновлено в 07:52
Происшествия

В Волгограде бывшего командира батальона осудили по 15 уголовным делам

Обновлено в 07:04
Главное