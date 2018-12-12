Происшествия

В Москве нашли пропавшую украинскую журналистку
Газета.Ru
12:24

Пропавшую в Москве украинскую журналистку Елену Бойко нашли в российском центре для мигрантов, сообщает МК. Уточняется, что Бойко могут депортировать на Украину до Нового года. Знакомая Бойко рассказала, что журналистка попала в полицейский участок из-за дебоша.
Газета.Ru12:24
с чего всё началось

«Похищенная» украинская журналистка нашлась в российском центре для мигрантов

Знакомая Бойко рассказала, что журналистка попала в полицейский участок из-за дебоша. Правозащитники считают, что возвращение украинской оппозиционерки может быть для нее опасным. Как рассказал «МК» депутат Госдумы Сергей Шаргунов, Елена Бойко перестала выходить на связь 10 декабря.
Московский Комсомолец08:34

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Пропавшую украинскую журналистку обнаружили в миграционном центре

Ридус12:30

В Москве нашли пропавшую украинскую журналистку

Газета.Ru12:24

«Пропавшую» украинскую журналистку нашли в Москве

Рамблер11:54

В Москве нашли «пропавшую» украинскую журналистку

РЕН ТВ10:27

«Похищенная» украинская журналистка нашлась в российском центре для мигрантов

Московский Комсомолец08:34

«Пропавшую» украинскую журналистку Бойко обнаружили в центре для иммигрантов

Царьград08:46

В Москве пропала журналистка, расследовавшая убийство экс-депутата Вороненкова

URA.Ruвчера в 23:10
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Происшествия

В Назрани возле торгового центра произошел взрыв

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Происшествия

В Страсбурге задержали родителей подозреваемого в стрельбе

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Обновлено в 10:50
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Обновлено в 09:46
Происшествия

В Москве ищут мужчин, устроивших перестрелку в кафе

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Происшествия

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Происшествия

Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

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Обновлено в 06:33
Происшествия

Трое мужчин скончались в Москве из-за отравления алкоголем

Тела трех мужчин были обнаружены правоохранителями 12 декабря в одной из квартир на Беловежской улице в Москве.
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Происшествия

Футболист российского клуба был задержан в римском аэропорту

Футболист клуба российской премьер-лиги был задержан сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти не внесенные в декларацию часы.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Краснодарском крае 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 11:32
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил женщину в Саратовской области

Обновлено в 12:17
Происшествия

Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Обновлено в 07:18
Происшествия

СК установил убийцу женщины, останки которой нашли в московском парке

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, чьи останки были найдены в полиэтиленовых пакетах в парке на юго-востоке Москвы, им оказался сын погибшей, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Россиянина задержали за чтение Конституции

В Твери задержан участник акции в честь 25-летия российской Конституции Илья Якушев.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Черном море затонула перевозившая пассажиров яхта

Обновлено в 06:11
Происшествия

Мертвого годовалого малыша нашли в подмосковном Пушкино

Годовалого ребенка нашли в квартире подмосковного Пушкино с признаками насильственной смерти, сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на ГСУ Следственный комитет России по Московской области.
Обновлено в 07:01
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