В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБГазета.Ru 03:24

Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.

с чего всё началось

По данным правоохранительных органов, рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ. "По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено", - сказал источник.

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