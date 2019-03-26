В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБРБК 04:00

Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.

с чего всё началось

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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