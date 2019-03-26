Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБРБК 04:00

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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В московской квартире найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.
ТАСС03:00

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Тело генерал-майора ФСБ обнаружено в московской квартире с арсеналом оружия

Комсомольская правда02:55

Генерал-майор ФСБ найден мертвым в квартире в Москве

Москва 2403:27

Генерал-майор ФСБ найден мертвым в квартире на севере Москвы

Вечерняя Москва03:26

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Газета.Ru03:24

Несовершеннолетний актер сериала «В зоне риска» захлебнулся рвотой в квартире в Марьино

Агентство Москва05:23

СК начал проверку по факту смерти генерал-майора ФСБ в московской квартире

ТАСС03:50

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

URA.Ru02:24
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Общество

Мероприятия по ликвидации борщевика стартуют в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил приступить к ликвидации борщевика в регионе.
Обновлено в 05:21
Космос

На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия

Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

Школьника нашли задушенным в квартире на севере Петербурга

Полиция Выборгского района Петербурга ведет проверку по факту смерти 16-летнего мальчика. Тело подростка нашли накануне вечером.
Обновлено в 03:28
Общество

С Седова вывезли 605 кг ртутьсодержащих отходов

Ранее сообщалось, что «Экострой» собрал у школы №339 в Невском районе 70 кг отходов с ртутью.
Обновлено в 02:31
Единоборства

Глава UFC прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Конора Макгрегора уйти из ММА и бросить карьеру.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Израиль нанес удары по сектору Газа

В ночных и утренних сводках армейская пресс-служба сообщила о 15 атакованных с воздуха "террористических целях", а также о нескольких объектах боевиков в центральной части анклава, для ударов по которым использовали самолеты, вертолеты и танки.
Обновлено в 01:33
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Происшествия

На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника

Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 03:11
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Обновлено в 02:07
Транспорт

Роскачество дало рекомендации по выбору такси

Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
Обновлено в 03:00
Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина

Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Птица попала в двигатель истребителя на авиашоу в Малайзии

Обновлено в 05:10
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра Усть-Илимска

Обновлено вчера в 04:05
Авто

Транспортный налог предлагают привязать к массе авто

Пока власти размышляют о том, как лучше урегулировать данный вопрос, в РОИ поступила инициатива дифференцировать налог по массе транспортного средства.
Обновлено в 05:36
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено вчера в 14:22
Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет

Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году.
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

Три ядерных бомбардировщика США засекли у российских границ

Вчера у российских границ в районе Калининградской области заметили три стратегических бомбардировщика США Boeing B-52H Stratofortress.
Обновлено в 05:30
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Обновлено вчера в 10:52
Общество

Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах

Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Политика

Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации

Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Финансы

Рубль растёт в начале торгов к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 26 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:03
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 14:15
Главное