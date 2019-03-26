Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБРБК 04:00
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.ТАСС03:00
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Тело генерал-майора ФСБ обнаружено в московской квартире с арсеналом оружия
Комсомольская правда02:55
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Общество
Мероприятия по ликвидации борщевика стартуют в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил приступить к ликвидации борщевика в регионе.
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На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
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Школьника нашли задушенным в квартире на севере Петербурга
Полиция Выборгского района Петербурга ведет проверку по факту смерти 16-летнего мальчика. Тело подростка нашли накануне вечером.
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С Седова вывезли 605 кг ртутьсодержащих отходов
Ранее сообщалось, что «Экострой» собрал у школы №339 в Невском районе 70 кг отходов с ртутью.
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Глава UFC прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Конора Макгрегора уйти из ММА и бросить карьеру.
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Армия и оружие
Израиль нанес удары по сектору Газа
В ночных и утренних сводках армейская пресс-служба сообщила о 15 атакованных с воздуха "террористических целях", а также о нескольких объектах боевиков в центральной части анклава, для ударов по которым использовали самолеты, вертолеты и танки.
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Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
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Происшествия
На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника
Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
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Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА
Обновлено в 02:07
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Роскачество дало рекомендации по выбору такси
Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
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Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
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Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Политика
Домохозяйка победила на выборах мэра Усть-Илимска
Обновлено вчера в 04:05
Авто
Транспортный налог предлагают привязать к массе авто
Пока власти размышляют о том, как лучше урегулировать данный вопрос, в РОИ поступила инициатива дифференцировать налог по массе транспортного средства.
Обновлено в 05:36
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет
Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля
25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году.
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
Три ядерных бомбардировщика США засекли у российских границ
Вчера у российских границ в районе Калининградской области заметили три стратегических бомбардировщика США Boeing B-52H Stratofortress.
Обновлено в 05:30
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Финансы
Рубль растёт в начале торгов к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 26 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:03
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 14:15