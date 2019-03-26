Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБРБК 04:00
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.ТАСС03:00
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Тело генерал-майора ФСБ обнаружено в московской квартире с арсеналом оружия
Комсомольская правда02:55
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Армия и оружие
Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море
Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье
В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В шести немецких городах эвакуировали ратуши
Ратуши шести немецких городов эвакуированы из-за поступивших угроз, сообщила газета Welt со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:06
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»
Обновлено в 06:54
Авто
Ferrari представила уникальный трековый суперкар
Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Музыка
СМИ сообщили о возможной отмене «Евровидения-2019»
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019", который должен пройти в Израиле, находится под угрозой срыва, утверждают СМИ.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Общество
Текслер побывал на месте трагедии в Магнитогорске
Обновлено в 06:53
Кино
Гойко Митич рассказал о съемках в «Балканском рубеже»
Обновлено в 06:38
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его
Освободившийся недавно из СИЗО националист и MMA-боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) избил своего 14-летнего сына.
Обновлено в 06:59
Политика
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.
Обновлено в 04:32
Футбол
Чемпионы мира французы разгромили в Париже футболистов Исландии
По 3 очка у Исландии и Албании, чья сборная в гостях переиграла команду Андорры (3:0). Последняя, как и футболисты Молдавии, после двух туров очков не набрала.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Космос
Кировский мёд предлагают включить в рацион космонавтов
Кировский мёд предлагают включить в рацион космонавтов.
Обновлено в 05:49
Авто
Рассекречен первый кроссовер Geely на платформе Volvo
Купеобразный кроссовер Xingyue первым среди прочих автомобилей бренда получил новую модульную архитектуру Volvo.
Обновлено вчера в 09:23
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражений
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020
Обновлено в 06:17
Авто
Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года
Для автомобилей станут обязательными системы удержания полосы и экстренного торможения Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили "черных ящиков", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Обновлено в 05:35
Экономика
Россиянам в апреле проиндексируют пенсии
Индексация затронет практически 4 миллиона пенсионеров, отмечает издание. Кроме того, с 1 апреля будет введен новый расчет НДС.
Обновлено вчера в 04:17