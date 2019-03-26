Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБГазета.Ru 03:24

По данным правоохранительных органов, рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ. "По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено", - сказал источник.
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с чего всё началось

В московской квартире найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.
ТАСС03:00

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В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

РБК04:00

Генерал-майор ФСБ найден мертвым в квартире в Москве

Москва 2403:27

В московской квартире найден мертвым генерал-майор ФСБ

ТАСС03:00

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Газета.Ru03:24

Тело генерал-майора ФСБ обнаружено в московской квартире с арсеналом оружия

Комсомольская правда02:55

Mash: в Москве найден труп генерал-майора ФСБ

Московский Комсомолец02:44

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

URA.Ru02:24
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Политика

Власти США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90

Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90, заявил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Бизнесмена задержали за стрельбу из охотничьего ружья на Ленинском

Обновлено в 03:40
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Власти США не могут назвать сроки пребывания своих войск в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что власти не могут назвать точные сроки пребывания американского контингента на территории Сирии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:02
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Экономика

Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы

Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Политика

В раде увидели решение экономических проблем Украины в России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика

Совфед намерен поддержать пересчет пенсий

Совфед на заседании 27 марта обсудит пересчет пенсий, накануне закон поддержал профильный комитет верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Обновлено в 01:28
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот

По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Политика

Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме на Украине

Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия

Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге

Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 03:50
Экономика

В России стали чаще покупать отечественные лекарства

Напомним, что в апреле 2018 года пресс-служба Минздрава сообщила об увеличении официально зарегистрированных в России лекарств отечественного производства.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Общество

Бывшая «Мисс Москва» предостерегла девушек от участия в конкурсе

Российская модель Алеся Семеренко, лишенная титула «Мисс Москва — 2018», разместила пост, в котором поделилась подробностями, связанными с конкурсом.
Обновлено в 01:55
Космос

Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра

Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.
Обновлено в 03:09
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом

Обновлено в 02:03
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
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