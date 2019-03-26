Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБГазета.Ru 03:24
По данным правоохранительных органов, рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ. "По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено", - сказал источник.
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Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.ТАСС03:00
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Тело генерал-майора ФСБ обнаружено в московской квартире с арсеналом оружия
Комсомольская правда02:55
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