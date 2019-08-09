Происшествия

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателямиРИА Новости 16:40

Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
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В Москве напали на депутата Госдумы, выступающего за отмену ЕГЭ

URA.Ru17:24

Депутат Госдумы заявил о нападении при встрече с избирателями в Москве

РБК20:00

На депутата Госдумы напали во время встречи с избирателями в Москве

РЕН ТВ16:45

В Москве неизвестные напали на депутата Госдумы от ЛДПР

Эхо Москвы18:07

В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

Вести.Ru17:17

Депутат Чернышов не связывает нападение на него с избирательной кампанией в Мосгордуму

ТАСС19:13

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

РИА Новости16:40
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Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено в 21:23
Происшествия

Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа.
Обновлено в 23:33
Общество

В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей

Участники международной команды исследователей, в числе которых были граждане России, в Перу были эвакуированы с горы Уаскаран в горной системе Анды из-за угроз, поступивших в их адрес от местных жителей.
Обновлено в 23:40
Футбол

Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы

Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 15:36
Общество

В Японии из-за тайфуна остались без света 15 тысяч домов

Ветром повреждены линии электропередачи, без энергоснабжения остались около 15 тыс. домов, в основном на острове Мияко, передает «РГ».
Обновлено в 21:31
Армия и оружие

Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов

Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:55
Авто

Шведы восхитились российским вездеходом-амфибией «Шерп»

Зарубежные журналисты получили в свое распоряжение российский вездеход-амфибию «Шерп», после тест-драйва которого остались в шоке.
Обновлено в 13:40
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье

Опасные сорта сыра назвали врачи

Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено в 12:02
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Бавария» может арендовать Перишича. Переговоры на продвинутой стадии

Перишич может присоединиться к «Баварии» на правах аренды. Переговоры о трансфере находятся на продвинутой стадии.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Общество

В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:35
Происшествия

Спецназ Киргизии пошел на новый штурм резиденции Атамбаева

После вчерашней неудачной попытки зайти в дом и задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, правительственный спецназ в четверг вновь пошел на штурм его резиденции.
Обновлено в 16:55
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Кино

Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»

Обновлено в 15:28
Общество

В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»

В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено в 11:04
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Кино

Шайа ЛаБаф в роли отца Шайи ЛаБафа: вышел трейлер драмы «Лапочка»

Обновлено в 12:10
Экономика

Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»

Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
Обновлено в 17:04
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Здоровье

Ежегодно республика тратит на оплату больничных 7 миллиардов рублей

Больше всего жалуются на то, что сложно записаться к врачу, нет необходимого обеспечения лекарствами и не хватает узких специалистов.
Обновлено в 12:38
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей

Обновлено в 04:25
Происшествия

13-летний мальчик утонул в Амуре в Хабаровске

По словам очевидцев, дети играли на берегу Амура. 13-летний мальчик пошёл в реку и утонул, поскольку не умел плавать.
Обновлено в 22:44
Армия и оружие

Американский журнал определил лучший российский военный самолет

Обновлено в 21:39
Технологии

Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 22:50
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.
Обновлено в 17:26
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 22:54
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
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Борис Александрович Чернышов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член Высшего Совета ЛДПР, состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции, депутат парламентского собрания союза Белоруссии и России, член рабочей группы по учету эфирного времени ЦИК.
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