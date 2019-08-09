Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателямиРИА Новости 16:40
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:47, Вашингтон
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено в 21:23
Происшествия
Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа.
Обновлено в 23:33
Общество
В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей
Участники международной команды исследователей, в числе которых были граждане России, в Перу были эвакуированы с горы Уаскаран в горной системе Анды из-за угроз, поступивших в их адрес от местных жителей.
Обновлено в 23:40
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 15:36
Общество
В Японии из-за тайфуна остались без света 15 тысяч домов
Ветром повреждены линии электропередачи, без энергоснабжения остались около 15 тыс. домов, в основном на острове Мияко, передает «РГ».
Обновлено в 21:31
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:55
Авто
Шведы восхитились российским вездеходом-амфибией «Шерп»
Зарубежные журналисты получили в свое распоряжение российский вездеход-амфибию «Шерп», после тест-драйва которого остались в шоке.
Обновлено в 13:40
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено в 12:02
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Бавария» может арендовать Перишича. Переговоры на продвинутой стадии
Перишич может присоединиться к «Баварии» на правах аренды. Переговоры о трансфере находятся на продвинутой стадии.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Общество
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Спецназ Киргизии пошел на новый штурм резиденции Атамбаева
После вчерашней неудачной попытки зайти в дом и задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, правительственный спецназ в четверг вновь пошел на штурм его резиденции.
Обновлено в 16:55
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено в 15:28
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено в 11:04
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Экономика
Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»
Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
Обновлено в 17:04
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Здоровье
Ежегодно республика тратит на оплату больничных 7 миллиардов рублей
Больше всего жалуются на то, что сложно записаться к врачу, нет необходимого обеспечения лекарствами и не хватает узких специалистов.
Обновлено в 12:38
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Обновлено в 04:25
Происшествия
13-летний мальчик утонул в Амуре в Хабаровске
По словам очевидцев, дети играли на берегу Амура. 13-летний мальчик пошёл в реку и утонул, поскольку не умел плавать.
Обновлено в 22:44
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 22:50
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.
Обновлено в 17:26
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 22:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34