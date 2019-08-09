Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателямиРИА Новости 16:40
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Здоровье
Врач назвала опасные сорта сыра
Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено в 16:30
Здоровье
Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта»
Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
Обновлено в 10:37
Общество
РТРС объяснила сбой телевещания в Москве
Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете
В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов.
Обновлено в 21:56
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Экономика
Uber отчитался о рекордных квартальных убытках
Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
Обновлено в 20:12
Культура
В Таллине открывается международный музыкальный фестиваль «Биргитта»
Международный музыкальный фестиваль "Биргитта" открывается в пятницу в эстонской столице, обещая собрать небывалое для последних лет число зрителей.
Обновлено в 17:23
Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза
Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.
Обновлено в 21:53
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Футбол
Шаронов прокомментировал возможный переход Мельгарехо в «Рубин»
Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо завоевать место в основе казанской команды, сообщает официальный сайт клуба из столицы Республики Татарстан.
Обновлено в 11:23
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено в 21:10
Общество
В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве
В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:56
Космос
Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено в 19:31
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
София Каштанова впервые вышла в свет после родов
Декретный отпуск София Каштанова провела в Мексике, где живут ее родители, а недавно вернулась на родину и стала активно вливаться в рабочие будни.
Обновлено в 15:30
Общество
В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых
В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.
Обновлено в 21:08
Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Милиция в Киргизии начала штурм резиденции Атамбаева
Силы правопорядка Киргизии начали повторно штурмовать дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42