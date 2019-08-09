Происшествия

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателямиРИА Новости 16:40

Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
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В Москве напали на депутата Госдумы, выступающего за отмену ЕГЭ

URA.Ru17:24

Депутат Госдумы заявил о нападении при встрече с избирателями в Москве

РБК20:00

На депутата Госдумы напали во время встречи с избирателями в Москве

РЕН ТВ16:45

В Москве неизвестные напали на депутата Госдумы от ЛДПР

Эхо Москвы18:07

В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

Вести.Ru17:17

Депутат Чернышов не связывает нападение на него с избирательной кампанией в Мосгордуму

ТАСС19:13

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

РИА Новости16:40
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

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Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем

Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
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Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
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Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
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Общество

РТРС объяснила сбой телевещания в Москве

Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов.
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В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Экономика

Uber отчитался о рекордных квартальных убытках

Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
Обновлено в 20:12
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В Таллине открывается международный музыкальный фестиваль «Биргитта»

Международный музыкальный фестиваль "Биргитта" открывается в пятницу в эстонской столице, обещая собрать небывалое для последних лет число зрителей.
Обновлено в 17:23
Культура

Киностудия Зеленского нашла комика на его роль

Обновлено в 11:25
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза

Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.
Обновлено в 21:53
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

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Шаронов прокомментировал возможный переход Мельгарехо в «Рубин»

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо завоевать место в основе казанской команды, сообщает официальный сайт клуба из столицы Республики Татарстан.
Обновлено в 11:23
Наука

Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса

Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
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Политика

Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

Обновлено в 13:43
Общество

В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве

В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Космос

Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд

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Политика

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
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Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»

Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
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София Каштанова впервые вышла в свет после родов

Декретный отпуск София Каштанова провела в Мексике, где живут ее родители, а недавно вернулась на родину и стала активно вливаться в рабочие будни.
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В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых

В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.
Обновлено в 21:08
Армия и оружие

Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня.
Обновлено в 15:35
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Силы правопорядка Киргизии начали повторно штурмовать дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
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Происшествия

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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Борис Александрович Чернышов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член Высшего Совета ЛДПР, состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции, депутат парламентского собрания союза Белоруссии и России, член рабочей группы по учету эфирного времени ЦИК.
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