Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Политика В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в её состав.

Авто Subaru объявила скидки на автомобили в августе В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.

Технологии СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.

Баскетбол Майкл Бизли собирается вернуться в Китай Бывший форвард «Лейкерс» Майкл Бизли склоняется к тому, чтобы вернуться в Китай и не ждать предложения из НБА.

Происшествия В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Здоровье В Екатеринбурге дедушке с ВИЧ дали справку, что он не опасен В столице Урала общественники помогли устроить в дом престарелых пожилого мужчину с ВИЧ. Об этом «URA.RU» рассказали в фонде «Новая жизнь».

Общество Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Финансы Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.

Происшествия СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Политика Республиканцы объявили Twitter бойкот В США республиканцы объявили о решении приостановить траты на рекламу в Twitter до тех пор, пока соцсеть не снимет блокировку с аккаунта Митча Макконнелла — лидера республиканского большинства в сенате.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Здоровье Названы самые опасные для здоровья сыры По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.

Футбол Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Музыка Умер лидер Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман Лидер группы Silver Jews Дэвид Берман ушел из жизни в возрасте 52 лет. Причина смерти музыканта не сообщается.

Футбол Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив» Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.