Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателямиРИА Новости вчера в 16:40
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:16, Вашингтон
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Политика
В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в её состав.
Обновлено вчера в 22:53
Авто
Subaru объявила скидки на автомобили в августе
В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено вчера в 18:36
Технологии
СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России
По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено вчера в 15:47
ЖКХ
В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково
Обновлено вчера в 17:23
Баскетбол
Майкл Бизли собирается вернуться в Китай
Бывший форвард «Лейкерс» Майкл Бизли склоняется к тому, чтобы вернуться в Китай и не ждать предложения из НБА.
Обновлено в 00:50
Технологии
Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год
Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
Обновлено в 01:01
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 12:37
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Обновлено вчера в 04:25
Здоровье
В Екатеринбурге дедушке с ВИЧ дали справку, что он не опасен
В столице Урала общественники помогли устроить в дом престарелых пожилого мужчину с ВИЧ. Об этом «URA.RU» рассказали в фонде «Новая жизнь».
Обновлено вчера в 22:55
Единоборства
Умар Нурмагомедов победил на PFL решением судей
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка
За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 00:50
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено 07 августа в 03:19
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Республиканцы объявили Twitter бойкот
В США республиканцы объявили о решении приостановить траты на рекламу в Twitter до тех пор, пока соцсеть не снимет блокировку с аккаунта Митча Макконнелла — лидера республиканского большинства в сенате.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Кино
Шайа ЛаБаф в роли отца Шайи ЛаБафа: вышел трейлер драмы «Лапочка»
Обновлено вчера в 12:10
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка
Умер лидер Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман
Лидер группы Silver Jews Дэвид Берман ушел из жизни в возрасте 52 лет. Причина смерти музыканта не сообщается.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11