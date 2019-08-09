Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателямиРИА Новости 16:40
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:45, Вашингтон
Гаджеты
Samsung и Microsoft расширяют стратегическое партнерство
Опираясь на непрерывную интеграцию, Samsung будет включать приложение Microsoft Your Phone на своих новых устройствах, позволяющих беспрепятственно управлять уведомлениями, текстами, фотографиями, а также отображать экран телефона на ПК.
Обновлено в 02:50
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Космос
Полет на Марс может быть отменен из-за воздействия космического излучения
В NASA от группы ученых поступила рекомендация пересмотреть необходимость отправлять миссию на Марс, поскольку полет может иметь самые негативные последствия.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:55
Культура
Обама переманил Дензела Вашингтона с HBO на Netflix
Обновлено в 12:45
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о жизни в Болгарии
Обновлено в 20:08
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве
В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:56
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Авто
Модели Renault Logan и Sandero сменят поколение в 2020 году
Как стало известно, Renault Logan следующей генерации получил внутрикорпоративный индекс XJI, Sandero — XJF.
Обновлено в 03:31
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Экономика
Сократилась чистая прибыль «Дальприбора»
Прибыль от продаж «Дальприбора» упала с 72,9 млн до 54,6 млн руб.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в больницу в Испании
Ребенка в возрасте 15 месяцев госпитализировали в Испании из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский заверил, что Крым вернется в состав Украины
Обновлено вчера в 12:11
Кино
Владимир Коренев оценил слова Тарантино о фильме «Человек-амфибия»
Напомним, по время своего недавнего визита в Россию Квентин Тарантино признался, что обожал в детстве смотреть фильм «Человек-амфибия».
Обновлено в 20:37
Шоу-бизнес
28-летняя Нино Нинидзе продемонстрировала стальной пресс на отдыхе
Нино Нинидзе продемонстрировала идеальный пресс, который удостоился комплиментов у ее подписчиков.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД
В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД по Московскому району. Тело было обнаружено в одном из помещений ОВД.
Обновлено в 17:19
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено в 10:19
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США
Заместитель главы Национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:46
Футбол
«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона
«Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма».
Обновлено в 12:54
Футбол
Шаронов прокомментировал возможный переход Мельгарехо в «Рубин»
Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо завоевать место в основе казанской команды, сообщает официальный сайт клуба из столицы Республики Татарстан.
Обновлено в 11:23
Политика
Жээнбеков обвинил Атамбаева в нарушении Конституции Кыргызстана
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева в грубом нарушении Конституции, сообщает RT.
Обновлено в 04:01