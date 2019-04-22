Происшествия
В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина ЛевитанаRT на русском 06:32
«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве. В свою очередь, глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров рассказал РИА Новости, что полотно было продано на аукционе за 2,6 млн рублей.
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