Политика
В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в МосгордумуРБК 07:24
В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.
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Эксперты представили прогноз количества участников предстоящего оппозиционного митинга в Москве 20 июля
ФедералПресс18 июля в 15:03
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