Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в МосгордумуРБК 07:24

В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.
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