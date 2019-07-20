Политика
В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в МосгордумуРБК 07:24
В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.
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Эксперты представили прогноз количества участников предстоящего оппозиционного митинга в Москве 20 июля
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Москвичи выйдут на митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму
CBS Media17 июля в 23:47
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