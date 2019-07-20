Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в МосгордумуРБК 07:24

В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.
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В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

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