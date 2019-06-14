Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста ГолуноваВедомости 06:03
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Акция согласована со столичными властями.
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с чего всё началось
Бывший организатор акции 12 июня, которая прошла в центре Москвы и на которой задержали более 500 человек, Илья Азар в своем фейсбуке призвал не ходить на митинг 16 июня, назвав его «фейком».Дождь06:39
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Авто
Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто
Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Спорт
Мария Командная рассказала про аферу на турнире по киберфутболу
Известная телеведущая Командная рассказала, что якобы она и Евгений Савин должны были вести турнир по киберфутболу с щедрой оплатой каждому в размере 450 тысяч рублей.
Обновлено в 05:59
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено вчера в 08:01
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Кино
Константинопольский планирует снять сериал про современного Чичикова
Режиссер Григорий Константинопольский работает над сериалом "Мертвые души", где действие перенесено в наше время, об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках фестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 06:26
Политика
В Кремле отреагировали на обвинения Ирана в ситуации с танкерами
В Крмле назвали "голословными" обвинения в адрес Ирана из-за ситуации с танкерами в Оманском заливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:20
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол
Защитник «Шахтёра» Ордец может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 06:21
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Технологии
Крупнейший в мире самолет продают за $400 млн
Миллиардер Брэнсон согласился его купить, но только за символический 1 доллар Самое крупное в мире воздушное судно Stratolaunch выставлено на продажу за 400 млн долларов, сообщает discover24.ru.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
На Лиговском путепроводе грузовик врезался в отбойники
Свидетели утверждают, что водитель грузовика уснул, из-за чего не справился с управлением и врезался в отбойники.
Обновлено в 01:15
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
С банковского счёта Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей
Отец Жанны Фриске рассказал об исчезновении с банковского счёта певицы 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:30
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Хоккей
«Сент-Луис» провел чемпионский парад
По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Общество
В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары
По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Команда Гловацки опротестует итоги боя с Бриедисом
Обновлено в 05:41