Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста ГолуноваВедомости 06:03

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Акция согласована со столичными властями.
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с чего всё началось
Бывший организатор акции 12 июня, которая прошла в центре Москвы и на которой задержали более 500 человек, Илья Азар в своем фейсбуке призвал
 не ходить на митинг 16 июня, назвав его «фейком».
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