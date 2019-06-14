В Москве начался митинг в поддержку журналиста ГолуноваВедомости 06:03

с чего всё началось

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Акция согласована со столичными властями.

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

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