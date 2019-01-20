В Москве начался митинг против передачи Курил ЯпонииВедомости 05:05

с чего всё началось

На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов. Мероприятие согласовано с властями. Организаторами митинга являются «Левый фронт», «Партия дела», незарегистрированная партия «Другая Россия», движение «Новороссия» и ряд других организаций.

В Москве начался митинг против передачи Курил Японии

Армия и оружие Армия и оружие Пушков отреагировал на вход эсминца США в Черное море

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку

Армия и оружие Армия и оружие Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на Петербург В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Армия и оружие Армия и оружие На параде в Лаосе показали российские танки В военном параде, посвященном 70-летию со дня основания Народной армии Лаоса, приняли участие поставленные из России модернизированные танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М.

Политика Политика Трамп предложил план по выходу из шатдауна Президент США Дональд Трамп предложил свой план по выходу из правительственного кризиса, который возник из-за существенных разногласий между ним и конгрессом по бюджетным вопросам.

Политика Политика Аксенов рассказал, что стало «прологом» к присоединению Крыма к России Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что стало прологом к присоединению полуострова к России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.

Политика Политика В Тернопольской области захватили храм общины УПЦ, пишут СМИ В Тернопольской области "рейдеры" из "новой церкви" Украины захватили Свято-Троицкий храм канонической УПЦ, сообщается на сайте Союза украинских православных журналистов.

Политика Политика Украинский эксперт назвал условие военного конфликта с Россией Украинские власти будут готовы «обсуждать вероятность войны» с Россией в случае, если газопровод «Северный поток — 2» не будет построен, заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о пленении украинского силовика Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.

Политика Политика Путин поздравил новгородцев с 75-й годовщиной освобождения от фашистов Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, отметив роль города в формировании традиций гражданственности и патриотизма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика Политика Защита Вышинского обжаловала решение о продлении ареста Апелляция подана в Херсонский апелляционный суд. Ранее городской суд Херсона оставил Вышинского под стражей до 16 февраля.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о передаче США курдам современного оружия Американские противники вывода войск США из Сирии передали силам самообороны сирийских курдов (YPG) современное оружие, в том числе противотанковые системы.

Политика Политика Суд в Конго объявил Феликса Чисикеди победителем президентских выборов Конституционный суд (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) объявил предварительные итоги президентских выборов, которые прошли в стране 30 декабря 2018 года, действительными.