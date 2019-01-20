Политика
В Москве начался митинг против передачи Курил ЯпонииВедомости 05:05
На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов. Мероприятие согласовано с властями. Организаторами митинга являются «Левый фронт», «Партия дела», незарегистрированная партия «Другая Россия», движение «Новороссия» и ряд других организаций.
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с чего всё началось
Согласованный митинг против передачи Курильских островов в состав Японии начался на Суворовской площади в центре Москвы, сообщил в Twitter координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.Коммерсантъ06:15
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