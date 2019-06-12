Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в МосквеКоммерсантъ 05:01

с чего всё началось

В Москве проходит марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Инициаторы акции не согласовали ее с мэрией Москвы и решили не призывать участвовать в ней. Полиция начала задерживать участников акции.

Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в Москве

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