Общество
Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в МосквеКоммерсантъ 05:01
В Москве проходит марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Инициаторы акции не согласовали ее с мэрией Москвы и решили не призывать участвовать в ней. Полиция начала задерживать участников акции.
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Эксперт назвал цель несогласованного марша «защитников» Голунова: Чтобы пошуметь
Life.ruвчера в 10:19
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