В Москве начался марш в поддержку Ивана ГолуноваТелеканал RTVI 05:19

В центре Москве 12 июня начался несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков. На акции работают корреспонденты RTVI. По оценкам корреспондентов RTVI, на акцию пришли около 500 человек.

В Москве начался марш в поддержку Ивана Голунова

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