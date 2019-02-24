В Москве начался марш памяти Бориса НемцоваВедомости 06:04

с чего всё началось

В Москве начался марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит в столице четыре года назад.

Армия и оружие ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.

Политика Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.

Политика Премьер Чехии заявил о неспособности ЕС справиться с ситуацией в Сирии Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о неспособности Евросоюза урегулировать ситуацию в Сирии на фоне ухудшения миграционного кризиса в Европе.

Происшествия В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей Проверкой установлено, что 6 февраля 35-летняя женщина была доставлена в родильный дом № 2 города Хабаровска.

Армия и оружие Иран заявил о глубоководном пуске крылатой ракеты с подводной лодки Иранские Военно-морские силы в ходе учений совершили подводный пуск противокорабельной крылатой ракеты, сообщает агентство Tasnim.

Армия и оружие Появилось первое фото модернизированного танка Abrams В Сети появилось первое фото новейшей модификации танка Abrams M1A2C. Снимок был опубликован на сайте Defence Blog.

Происшествия В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи В Москве ограбили наркологическую клинику, принадлежащую певцу Стасу Пьехе и его сестре, сообщил "Пятый канал".

Происшествия Ледяной городок «Хрустальная сказка» загорелся в Иркутске Возгорание произошло на территории ледяного городка "Хрустальная сказка" в микрорайоне Солнечном в Иркутске сегодня вечером, 24 февраля.

Политика Порошенко случайно назвал Украину агрессором Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.

Происшествия В Екатеринбурге подрались посетители и охранники гипермаркета в ТРЦ В Екатеринбурге в ТРЦ «Радуга Парк» произошла драка между посетителями и охранниками гипермаркета «О’кей».

Армия и оружие ДНР обвинила ВСУ в минировании школ и детских садов Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов обвинил солдат украинских вооруженных сил (ВСУ) в размещении у линии соприкосновения в Донбассе мин. Он также добавил, что минирование происходит в том числе вблизи школ и детских садов; у одного из КПП подорвался автомобиль.

Политика Премьер Израиля Нетаньяху назвал темы переговоров с Путиным в Москве Глава правительства Израиля сообщил тему переговоров с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Москве 27 февраля.

Экономика Власти ОАЭ простят гражданам долги на сто миллионов долларов Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) договорилось с крупнейшими банками о списании долгов граждан на сумму около 100 миллионов долларов, сообщает портал Gulf News.

Транспорт В России изменили правила посадки в самолет С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.

Политика Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".

Общество Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Политика Спикер парламента Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в выборы Председатель парламента Молдавии Адриан Канду считает, что амнистия для молдавских мигрантов, объявленная в России по итогам переговоров президентов двух стран, является инструментом влияния на результаты выборов, проходящих в республике 24 февраля.

Происшествия Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Политика Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России Актер Алексей Панин прокомментировал слова Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн".