Общество
В Москве началось прощание с Сергеем ДоренкоРБК 05:00
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК. Проститься с ним пришли родственники, друзья и коллеги.
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У нас с Сережей были разные отношения - я то принимал его на работу, то увольнял. Мы разговаривали раз в 3 месяца по телефону… Но 9-е число отдалось в моем сердце болью, потому что я даже никогда не думал, что Сережа сыграет в моей жизни такую роль.
— Константин Эрнст, продюсерГазета.Ru 08:12
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Политика
В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
В Раду внесли постановление об увольнении глав Минобороны и МИД
Постановления об увольнении ряда влиятельных чиновников Украины были внесены в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Песков о храме на Урале: способ волеизъявления выберут местные власти
Вопрос проведения референдума или опроса среди жителей Екатеринбурга о строительстве храма является прерогативой местных властей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:58
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»
Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Рязанский перинатальный центр закрыли на три недели
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Голая супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов
Супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов в Алабаме, США, обнаженной.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Избившего пилотов «Аэрофлота» дебошира отправили в СИЗО
Обновлено в 07:56
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Всех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустили домой
В Уфе под домашний арест отпустили последнего обвиняемого в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 08:45
Общество
Ева Лонгория показала грудь на премьере «Рокетмена» в Каннах: фото
Ева Лонгория в третий день проведения кинофестиваля дважды сменила платье на премьере фильма "Рокетмэн" про знаменитого Элтона Джона.
Обновлено в 03:10
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Аллегрова опубликовала редкие фото с дочерью в ее день рождения
Звезда российской эстрады Ирина Аллегрова разместила на своей странице в Instagram трогательный пост, посвященный дочери Лале.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
СК попросил арестовать директора института Росрезерва
Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
Хоккей
Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров
Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Музыка
Определены первые финалисты «Евровидения-2019»
Обновлено 14 мая в 18:53
Происшествия
Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью
Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Теннис
Федерер снялся с «Мастерса» в Риме
Обновлено в 08:42
Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35