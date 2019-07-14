Происшествия
Более 25 человек задержаны на несогласованной акции в центре МосквыRT на русском 14:32
Полицейские задержали более 25 человек на несогласованной акции в центре Москвы, в том числе задержаны организаторы мероприятия, сообщили в городском управлении МВД. Как отметили в ведомстве, в центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома.
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с чего всё началось
Силовики задержали более 25 человек на митинге возле Мосгоризбиркома после того, как активисты попытались установить палатки, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе городского управления МВД.Медиазона14:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
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