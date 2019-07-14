с чего всё началось

Полицейские задержали более 25 человек на несогласованной акции в центре Москвы, в том числе задержаны организаторы мероприятия, сообщили в городском управлении МВД. Как отметили в ведомстве, в центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома.

Более 25 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

Футбол Азар определился с игровым номером в «Реале» Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.

Теннис Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.

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Политика Захарова призвала Киев к обновлению представлений о ценностях Европы По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Происшествия Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

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Экономика Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.

Экономика В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.

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Происшествия Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.

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Шоу-бизнес Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука во всей красе В начале мая Наталья Штурм сообщила, что впервые стала бабушкой. Внука звезде 90-х родила ее 29-летняя дочь Елена.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.