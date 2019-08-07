Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерИнтерфакс вчера в 21:06
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тысяч нарушителей без ОСАГО.
— Игорь Юргенс, российский экономистТК Звезда вчера в 22:58
с чего всё началось
В Москве работает более 1,5 тыс. камер (находятся в введении ЦОДД), в сутки они фиксируют порядка 50 млн проездов всех авто (3 млн транспортных средств). Такое количество запросов информационная система РСА выдержать не может.Коммерсантъвчера в 18:09
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Автовладельцы получат уведомления ГИБДД об отсутствии страховки, а потом и штрафы
Коммерсантъвчера в 18:09
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