Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камерИзвестия 01:15

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Она будет осуществляться с помощью дорожных камер видеонаблюдения, сообщил «Коммерсант» 7 августа.
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Игорь Юргенс
Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тысяч нарушителей без ОСАГО.
— Игорь Юргенс, российский экономистТК Звезда вчера в 22:58
с чего всё началось

Автовладельцы получат уведомления ГИБДД об отсутствии страховки, а потом и штрафы

В Москве работает более 1,5 тыс. камер (находятся в введении ЦОДД), в сутки они фиксируют порядка 50 млн проездов всех авто (3 млн транспортных средств). Такое количество запросов информационная система РСА выдержать не может.
Коммерсантъвчера в 18:09

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В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью дорожных камер

РИАМО03:15

Автовладельцы получат уведомления ГИБДД об отсутствии страховки, а потом и штрафы

Коммерсантъвчера в 18:09

В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер

Москва 2401:46

«Ъ»: в Москве запустили систему фотофиксации автомобилей без ОСАГО

ТАСС00:42

ГИБДД научилась дистанционно проверять наличие ОСАГО

URA.Ruвчера в 19:02

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

Интерфаксвчера в 21:06

Проверка наличия страховки ОСАГО с помощью камер приучит водителей страховать автомобиль – автоэксперт

Эхо Москвы04:48
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Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500

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Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
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«Миллионер из Балашихи» стал лучшим веб-сериалом на Realist Web Fest

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Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет

Технический разработчик и геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, образцы которых собрал со стенок древнеегипетских глиняных горшков возрастом 4500 лет.
Обновлено вчера в 13:48
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В Магнитогорске взорвали автомобиль

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Культура

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Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
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О многих болезнях может сказать шум в ушах

В ушной раковине может образоваться пробка или попасть мелкие предметы. Заболевания сосудов также оказывают влияние на шум в ушах.
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Политика

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Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

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Обновлено вчера в 10:17
Общество

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В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
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Происшествия

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В аэропорту Толмачево задержан рейс №5791 Новосибирск - Сеул в связи с угрозой теракта.
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Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
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Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
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Disney выпустит книгу рецептов из «Звездных войн»

Во вторник, 6 августа, компания Disney анонсировала выход книги кулинарных рецептов из вселенной "Звездных войн".
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Общество

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Обновлено в 04:08
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
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Филипп Киркоров организовал детям незабываемые каникулы в Баку

Накануне фестиваля неутомимый Филипп Киркоров, совершивший перелет из Сочи в Баку, отправился с детьми на прогулку.
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Toyota переведет все модели для Европы на батарейки

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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
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Два сериала с Прилучным и детектив про янтарный клад: В каких фильмах мы увидим Калининград в этом году

В нашей области режиссеры обратили внимание на подземные сооружения, которые также фигурируют в приключенческом детективном телесериале «Дайвер» (режиссер Станислав Мареев) о закопанном много лет назад янтарном кладе и привлекающих своими загадками глубинах Балтийского моря.
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Экономика

ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты

За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.
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Общество

В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках

Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
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