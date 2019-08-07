В Москве работает более 1,5 тыс. камер (находятся в введении ЦОДД), в сутки они фиксируют порядка 50 млн проездов всех авто (3 млн транспортных средств). Такое количество запросов информационная система РСА выдержать не может.

с чего всё началось

Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тысяч нарушителей без ОСАГО.

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Она будет осуществляться с помощью дорожных камер видеонаблюдения, сообщил «Коммерсант» 7 августа.

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

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