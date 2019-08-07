Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камерИзвестия 01:15
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Она будет осуществляться с помощью дорожных камер видеонаблюдения, сообщил «Коммерсант» 7 августа.
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Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тысяч нарушителей без ОСАГО.
— Игорь Юргенс, российский экономистТК Звезда вчера в 22:58
с чего всё началось
В Москве работает более 1,5 тыс. камер (находятся в введении ЦОДД), в сутки они фиксируют порядка 50 млн проездов всех авто (3 млн транспортных средств). Такое количество запросов информационная система РСА выдержать не может.Коммерсантъвчера в 18:09
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Автовладельцы получат уведомления ГИБДД об отсутствии страховки, а потом и штрафы
Коммерсантъвчера в 18:09
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Происшествия
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Обновлено в 03:17
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Здоровье
Названы российские регионы, где выросло число ВИЧ-инфицированных
Всего в прошлом году было выявлено около 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. В Иркутской области их число выросло сразу на 16%.
Обновлено в 03:23
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Наука
Изобретен первый персональный звуковой проектор
Инженеры продемонстрировали первый в мире звуковой проектор, который может отслеживать перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Авто
Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 7 августа.
Обновлено в 03:03
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьер-министра Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух, по его мнению, главных кандидатов на пост главы Кабмина «незалежной».
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с годовалым сыном отдыхает в Геленджике
Кстати, недавно Дмитрий Маликов вместе с сыном посетил зоопарк .
Обновлено вчера в 05:51
Кино
Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы Голливуда
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество
Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Происшествия
В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек
Обновлено в 03:21
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Власти США заморозили часть фондов для помощи иностранным государствам
Администрация Соединенных Штатов заморозила часть средств, которые были выделены Конгрессом и предназначенные для оказания помощи иностранным государствам, сообщает CNN.
Обновлено в 02:59
Политика
В Ливии уничтожили третий украинский Ил-76
В результате атаки были уничтожены два военно-транспортных Ил-76, эксплуатируемых украинскими чартерными компаниями.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Женатый Резо Гигинеишвили не понимает, зачем нужен брак
Резо убежден, что для того, чтобы быть с другим человеком, юридические основания и какие-либо ритуалы не нужны.
Обновлено в 01:37
Политика
Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Космос
«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34