Транспорт
В Москве изменились правила платной парковки
В Москве изменились правила платной парковкиРБКвчера в 22:35
Со 100 до 200 руб. увеличен тариф на парковку внутри Бульварного кольца. На улицах между Садовым и Бульварным кольцами с 60 до 80 руб. в час. Кроме того, мэрия ввела платную парковку на 237 улицах в центре столицы по воскресеньям.
РБКвчера в 22:35
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с чего всё началось
С 15 декабря в столице начали действовать новые тарифы на парковку. Изменения коснулись пяти процентов парковочных мест в центре Москвы. С сегодняшнего дня минимальная стоимость парковки между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час.Москва 2400:30
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