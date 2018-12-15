Транспорт
В Москве изменились правила платной парковки
В Москве изменились правила платной парковкиРБКвчера в 22:35
Со 100 до 200 руб. увеличен тариф на парковку внутри Бульварного кольца. На улицах между Садовым и Бульварным кольцами с 60 до 80 руб. в час. Кроме того, мэрия ввела платную парковку на 237 улицах в центре столицы по воскресеньям.
РБКвчера в 22:35
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