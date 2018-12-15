Транспорт

В Москве изменились правила платной парковки
РБК
вчера в 22:35

Со 100 до 200 руб. увеличен тариф на парковку внутри Бульварного кольца. На улицах между Садовым и Бульварным кольцами с 60 до 80 руб. в час. Кроме того, мэрия ввела платную парковку на 237 улицах в центре столицы по воскресеньям.
РБКвчера в 22:35

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В Москве начали действовать новые тарифы на парковку

RT на русском02:54

Новые тарифы на парковку начали действовать в Москве

Вечерняя Москва01:23

Водителям в Москве начали раздавать листовки с новыми тарифами на парковку

Москва 2401:07

В Москве с сегодняшнего дня изменились правила платной парковки

Эхо Москвы01:33

В Москве вступили в силу новые правила парковки

Говорит Москвавчера в 23:24

В Москве изменились правила платной парковки

Российская газетавчера в 16:00

Московским водителям начали раздавать листовки о новых парковочных тарифах

РИА Новостивчера в 12:36
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Транспорт

В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро

В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.
Обновлено вчера в 13:29
Транспорт

Более 200 км трамвайных путей отремонтировали в Москве за восемь лет

Обновлено в 00:41
Транспорт

В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД

Усиление санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения следует ожидать уже весной.
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Транспорт

Пассажиры московского метро нарисовали 16 новогодних картин

Шестнадцать картин на новогоднюю тематику нарисовали пассажиры московского метро совместно с профессиональным художником в ходе мастер-классов, организованных в переходе с "Ленинского проспекта" на "Площадь Гагарина", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 01:24
Транспорт

Дорожные службы Волгограда борются с последствиями ночной непогоды

Из-за снегопада ночью дорожно-коммунальные службы Волгограда работали в непрерывном режиме.
Обновлено в 02:21
Транспорт

Транскавказская магистраль закрыта для всех видов транспорта

Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали на участке "населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля" было запрещено по погодным условиям в обоих направлениях с 12:00 12 декабря.
Обновлено в 00:59
Транспорт

Водителей предупредили о сильной гололедице на дорогах Подмосковья

Обновлено вчера в 22:40
Транспорт

В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста

В Шкотовском районе Приморья начался ремонт моста, ведущего к селам Новороссия и Центральное Шкотовского района.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт

Новый светофор в Краснодаре раскритиковали за создание пробок

На одном из «аварийных» перекрестков в Краснодаре накануне установили светофор.
Обновлено вчера в 13:35
Транспорт

ГИБДД предложила продолжить эксперимент с цветом дорожной разметки

ГИБДД РФ предложила Росавтодору продолжить эксперимент по нанесению на дороги жёлтой разметки для разделения встречных потоков.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт

Ограничения движения в исторической части Самары продлили до июля

Обновлено в 01:16
Транспорт

Ростов-на-Дону и Тегеран свяжет прямой авиарейс

Обновлено в 02:48
Транспорт

В Брянске опять перенесли открытие проезда по улице Спартаковской

Обновлено в 03:13
Транспорт

Развязка ЗСД с Новым шоссе обойдется Смольному почти в 1 млн

В документации к конкурса говорится, что за связь с Новым шоссе и ЗСД готовы заплатить до 847 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:46
Транспорт

Желтую линиию столичного метрополитена планируют продлить до пос. Внуково к 2023 г

Калининско-Солнцевскую линию столичного метрополитена планируют продлить до пос. Внуково к 2023 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 03:05
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