Со 100 до 200 руб. увеличен тариф на парковку внутри Бульварного кольца. На улицах между Садовым и Бульварным кольцами с 60 до 80 руб. в час. Кроме того, мэрия ввела платную парковку на 237 улицах в центре столицы по воскресеньям.

Транспорт Транспорт В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.

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Транспорт Транспорт Дорожные службы Волгограда борются с последствиями ночной непогоды Из-за снегопада ночью дорожно-коммунальные службы Волгограда работали в непрерывном режиме.

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