Транспорт
В Москве с 15 декабря начали действовать новые тарифы на парковку. Как сообщает m24, изменения затронут примерно 5% парковочных мест в центре столицы. В частности, новая минимальная стоимость парковки между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час.
RT на русском02:54
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Транспорт
«Желтую» ветку московского метро планируют продлить до поселка Внуково
Калининско-солнцевскую линию метрополитена Москвы планируют продлить до поселка Внуково к 2023 году, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:30
Транспорт
Аэропорт Волгограда возобновил работу
Обновлено в 02:22
Транспорт
Более 200 км трамвайных путей отремонтировали в Москве за восемь лет
Более половины трамвайных путей отремонтировали в столице за последние восемь лет, в текущем году обновлено около 20 км. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:41
Транспорт
В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро
В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.
Обновлено вчера в 13:29
Транспорт
В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД
Усиление санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения следует ожидать уже весной.
Обновлено вчера в 02:28
Транспорт
Власти Москвы выяснили, что беспокоит пассажиров метро
Власти Москвы выяснили, какие факторы вызывают беспокойство у пассажиров столичной подземки.
Обновлено в 04:48
Транспорт
В Тегеран из Ростова могут открыть прямые рейсы
Обновлено в 04:09
Транспорт
Два путепровода откроют через железную дорогу в Москве в 2019 году
"В наших планах завершить работы и открыть два путепровода: один через Казанское направление железных дорог от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, а другой – через Курское направление МЖД с реконструкцией Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД", – рассказал М. Хуснуллин в субботу.
Обновлено в 03:59
Транспорт
Развязку ЗСД с Новым шоссе построят до конца 2019 года
АО «ЗСД» объявило конкурс на строительство развязки на пересечении Западного скоростного диаметра и Нового шоссе.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Водителей предупредили о сильной гололедице на дорогах Подмосковья
Обновлено вчера в 22:40
Транспорт
В Краснодаре установили светофор на одном из аварийных перекрестков
Новый светофор появился на пересечении улиц Новороссийской и Селезнева.
Обновлено в 01:47
Транспорт
В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста
В Шкотовском районе Приморья начался ремонт моста, ведущего к селам Новороссия и Центральное Шкотовского района.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт
Администрация Тулы спланировала дорожные работы на следующий год
Обновлено в 04:08
Транспорт
В Красноярске могут сократить автобусные маршруты
Кроме повышения тарифов на проезд и отмены льгот, могут на 20% сократить число автобусных маршрутов. Это связано с низким пассажиропотоком.
Обновлено в 04:31
Транспорт
Работу почти 300 светофоров оптимизировали по просьбе москвичей
Обновлено в 03:58