Транспорт

В Москве начали действовать новые тарифы на парковку
RT на русском
02:54

В Москве с 15 декабря начали действовать новые тарифы на парковку. Как сообщает m24, изменения затронут примерно 5% парковочных мест в центре столицы. В частности, новая минимальная стоимость парковки между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час.
RT на русском02:54

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В Москве начали действовать новые тарифы на парковку

RT на русском02:54

Новые тарифы на парковку начали действовать в Москве

Вечерняя Москва01:23

Новые тарифы на парковку начали действовать в Москве

Москва 2400:30

В Москве с сегодняшнего дня изменились правила платной парковки

Эхо Москвы01:33

В Москве изменились правила платной парковки

Российская газетавчера в 16:00

Новые тарифы и правила пользования парковками начинают действовать в Москве с 15 декабря

ТАССвчера в 07:06

Центральные улицы разгрузят от авто

Аргументы недели12 декабря в 13:49
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Транспорт

«Желтую» ветку московского метро планируют продлить до поселка Внуково

Калининско-солнцевскую линию метрополитена Москвы планируют продлить до поселка Внуково к 2023 году, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:30
Транспорт

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Обновлено в 02:22
Транспорт

Более 200 км трамвайных путей отремонтировали в Москве за восемь лет

Более половины трамвайных путей отремонтировали в столице за последние восемь лет, в текущем году обновлено около 20 км. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:41
Транспорт

В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро

В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.
Обновлено вчера в 13:29
Транспорт

В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД

Усиление санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения следует ожидать уже весной.
Обновлено вчера в 02:28
Транспорт

Власти Москвы выяснили, что беспокоит пассажиров метро

Власти Москвы выяснили, какие факторы вызывают беспокойство у пассажиров столичной подземки.
Обновлено в 04:48
Транспорт

В Тегеран из Ростова могут открыть прямые рейсы

Обновлено в 04:09
Транспорт

Два путепровода откроют через железную дорогу в Москве в 2019 году

"В наших планах завершить работы и открыть два путепровода: один через Казанское направление железных дорог от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, а другой – через Курское направление МЖД с реконструкцией Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД", – рассказал М. Хуснуллин в субботу.
Обновлено в 03:59
Транспорт

Развязку ЗСД с Новым шоссе построят до конца 2019 года

АО «ЗСД» объявило конкурс на строительство развязки на пересечении Западного скоростного диаметра и Нового шоссе.
Обновлено в 04:53
Транспорт

Водителей предупредили о сильной гололедице на дорогах Подмосковья

Обновлено вчера в 22:40
Транспорт

В Краснодаре установили светофор на одном из аварийных перекрестков

Новый светофор появился на пересечении улиц Новороссийской и Селезнева.
Обновлено в 01:47
Транспорт

В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста

В Шкотовском районе Приморья начался ремонт моста, ведущего к селам Новороссия и Центральное Шкотовского района.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт

Администрация Тулы спланировала дорожные работы на следующий год

Обновлено в 04:08
Транспорт

В Красноярске могут сократить автобусные маршруты

Кроме повышения тарифов на проезд и отмены льгот, могут на 20% сократить число автобусных маршрутов. Это связано с низким пассажиропотоком.
Обновлено в 04:31
Транспорт

Работу почти 300 светофоров оптимизировали по просьбе москвичей

Обновлено в 03:58
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