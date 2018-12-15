В Москве с 15 декабря начали действовать новые тарифы на парковку. Как сообщает m24, изменения затронут примерно 5% парковочных мест в центре столицы. В частности, новая минимальная стоимость парковки между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час.

Транспорт Транспорт «Желтую» ветку московского метро планируют продлить до поселка Внуково Калининско-солнцевскую линию метрополитена Москвы планируют продлить до поселка Внуково к 2023 году, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

Транспорт Транспорт Аэропорт Волгограда возобновил работу

Транспорт Транспорт Более 200 км трамвайных путей отремонтировали в Москве за восемь лет Более половины трамвайных путей отремонтировали в столице за последние восемь лет, в текущем году обновлено около 20 км. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Транспорт Транспорт В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.

Транспорт Транспорт В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД Усиление санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения следует ожидать уже весной.

Транспорт Транспорт Власти Москвы выяснили, что беспокоит пассажиров метро Власти Москвы выяснили, какие факторы вызывают беспокойство у пассажиров столичной подземки.

Транспорт Транспорт В Тегеран из Ростова могут открыть прямые рейсы

Транспорт Транспорт Два путепровода откроют через железную дорогу в Москве в 2019 году "В наших планах завершить работы и открыть два путепровода: один через Казанское направление железных дорог от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, а другой – через Курское направление МЖД с реконструкцией Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД", – рассказал М. Хуснуллин в субботу.

Транспорт Транспорт Развязку ЗСД с Новым шоссе построят до конца 2019 года АО «ЗСД» объявило конкурс на строительство развязки на пересечении Западного скоростного диаметра и Нового шоссе.

Транспорт Транспорт Водителей предупредили о сильной гололедице на дорогах Подмосковья

Транспорт Транспорт В Краснодаре установили светофор на одном из аварийных перекрестков Новый светофор появился на пересечении улиц Новороссийской и Селезнева.

Транспорт Транспорт В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста В Шкотовском районе Приморья начался ремонт моста, ведущего к селам Новороссия и Центральное Шкотовского района.

Транспорт Транспорт Администрация Тулы спланировала дорожные работы на следующий год

Транспорт Транспорт В Красноярске могут сократить автобусные маршруты Кроме повышения тарифов на проезд и отмены льгот, могут на 20% сократить число автобусных маршрутов. Это связано с низким пассажиропотоком.