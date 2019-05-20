В Москве начал работу X съезд ФНПРКраснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 03:54

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков объявил о начале X Съезда. Из 698 делегатов зарегистрированы 654 делегата.

Общество Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.

Гаджеты Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.

Политика Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.

Экономика Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце рассказала о том, как воспитывает детей Агата Муцениеце является не только популярной и востребованной актрисой, она как известно успевает быть любимой женщиной Павла Прилучного и счастливой мамой двух прекрасных детей.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Космос Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.

Авто В России запускают серийное производство электромобилей Zetta Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.

Гаджеты Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.

Кино Кинокритики разгромили финальный эпизод «Игры престолов» Западные кинокритики остались не восторге от последней серии финального сезона "Игра престолов".

Происшествия В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.

Шоу-бизнес Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.

Авто АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами «АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.

Происшествия Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Общество Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами Американский Сан-Франциско занял первое место в списке городов с самой высокой зарплатой.

Политика Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе» Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.