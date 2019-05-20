Политика

В Москве начал работу X съезд ФНПРКраснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 03:54

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков объявил о начале X Съезда. Из 698 делегатов зарегистрированы 654 делегата.
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Брянцы приняли участие в Х съезде Федерации независимых профсоюзов России

РИА Стрела06:01

В правительстве назвали инструменты поддержания роста реальных доходов граждан

Rambler News Service04:33

Экономика должна быть справедливой

Труд18 мая в 16:18

В Москве начал работу X съезд ФНПР

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов03:54

В Москве сегодня открывается десятый съезд Федерации независимых профсоюзов России

Эхо Москвы00:06

Независимые Профсоюзы созывают 20 мая

SM Newsвчера в 17:34

Ольга Полякова представляет Брянщину на съезде профсоюзов России

Брянская учительская газета07:10
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Обновлено в 04:13
Кино

Финал «Игры престолов» не показали в Китае из-за торговой войны с США

Обновлено в 15:03
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Гаджеты

Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei

У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено в 07:31
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Экономика

Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о том, как воспитывает детей

Агата Муцениеце является не только популярной и востребованной актрисой, она как известно успевает быть любимой женщиной Павла Прилучного и счастливой мамой двух прекрасных детей.
Обновлено в 14:58
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский задекларировал имущество и доходы

Обновлено в 09:17
Гаджеты

Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Кино

Кинокритики разгромили финальный эпизод «Игры престолов»

Западные кинокритики остались не восторге от последней серии финального сезона "Игра престолов".
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота

Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Политика

В Госдуме рассмотрят доработанный законопроект об оружии

В Госдуму внесен законопроект об оружии.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Общество

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами

Американский Сан-Франциско занял первое место в списке городов с самой высокой зарплатой.
Обновлено в 11:10
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Политика

Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»

Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.
Обновлено в 14:38
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Кино

Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов

Многие фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
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