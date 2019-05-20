Политика
В Москве начал работу X съезд ФНПРКраснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 03:54
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков объявил о начале X Съезда. Из 698 делегатов зарегистрированы 654 делегата.
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В правительстве назвали инструменты поддержания роста реальных доходов граждан
Rambler News Service04:33
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Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Обновлено в 04:13
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено в 07:31
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Экономика
Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о том, как воспитывает детей
Агата Муцениеце является не только популярной и востребованной актрисой, она как известно успевает быть любимой женщиной Павла Прилучного и счастливой мамой двух прекрасных детей.
Обновлено в 14:58
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский задекларировал имущество и доходы
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Кино
Кинокритики разгромили финальный эпизод «Игры престолов»
Западные кинокритики остались не восторге от последней серии финального сезона "Игра престолов".
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота
Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Политика
В Госдуме рассмотрят доработанный законопроект об оружии
В Госдуму внесен законопроект об оружии.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Общество
Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами
Американский Сан-Франциско занял первое место в списке городов с самой высокой зарплатой.
Обновлено в 11:10
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»
Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.
Обновлено в 14:38
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Кино
Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов
Многие фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44