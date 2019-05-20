В Москве начал работу X Съезд ФНПРСолидарность 03:29

20 мая начался X Съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Он проходит в Москве, в гостиничном комплексе «Измайлово». В его работе принимают участие 654 делегата, вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда Максим Топилин.

Наше время (Навлинский район)

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