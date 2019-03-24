Общество
В Москве на следующей неделе ожидается сильнейший снегопадРоссийская газета вчера в 17:24
В остальные дни недели сильных осадков не ожидается, но временами возможен дождь или снег с дождем, в среднем температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла, ночью по области до -7. Такая погода будет способствовать быстрому таянию снега.
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Политика
Депутат разъяснил действие закона о фейковых новостях 1 апреля
Шуточные новости, публикуемые в средствах массовой информации 1 апреля, не подпадают под действие принятого недавно закона о фейках.
Обновлено в 10:44
Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Политика
Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко
Обновлено вчера в 23:49
Спорт
Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Легендарные «Русские витязи» прибыли в Малайзию
Зрители увидят самые эффектные фигуры и перестроения легендарной команды в групповом и одиночном исполнении.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной
НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Культура
Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера
Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.
Обновлено в 10:42
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Оренбурге силовики сорвали концерт группы «Црвених Цветова»
В Оренбурге силовики под предлогом проверки на наркотики пришли на концерт, на котором выступала петербургская группа "Црвених Цветова" и местная группа youhate, сообщает "Дождь" со ссылкой на вокалиста "Црвениха Светова" Михаила Золотарева.
Обновлено в 10:54
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Валентин Коробков назвал маму Ольги Бузовой тещей
Обновлено в 07:41
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Политика
В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина
В 2018 году Украина закупила у России 130 тыс. тонн бензина.
Обновлено в 10:15
Авто
Озвучен ТОП-5 подержанных автомобилей по цене LADA Vesta
Ориентируясь на LADA Vesta, ставшую бестселлером российского рынка в 2018 году, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ликвидных подержанных автомобилей в России по цене от 550 000 до 750 000 рублей.
Обновлено в 02:48
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Автоспорт
Квят признался, что думал об уходе из автоспорта
Обновлено в 10:51
Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Спорт
Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»
Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 08:45
Политика
Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке
Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве
Обновлено в 10:17
Общество
Снегопад в Москве прекратится к вечеру
Обновлено в 09:56
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Футбол
Казахстан — Россия 0:3 (2-й тайм)
Денис Черышев оформил дубль в матче второго отборочного тура ЧЕ-2020 против Казахстана, который проходит в эти в Нур-Султане.
Обновлено в 10:48
Баскетбол
«Цмоки-Минск» прервал 10-матчевую безвыигрышную серию, победив «Парму»
Команда из Белоруссии прерывала 10-матчевую безвыигрышную серию.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки
Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14