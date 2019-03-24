Общество
В Москве на следующей неделе ожидается сильнейший снегопадРоссийская газета вчера в 17:24
В остальные дни недели сильных осадков не ожидается, но временами возможен дождь или снег с дождем, в среднем температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла, ночью по области до -7. Такая погода будет способствовать быстрому таянию снега.
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Политика
Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке
Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала
Обновлено в 08:12
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика
МВД оценило число участников митинга КПРФ в 2,5 тыс. человек
По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Росстат выяснил, зачем россияне заводят второго ребёнка
Забота в старости и материальная поддержка – не основная причина, по которой семьи в России заводят второго ребёнка.
Обновлено в 05:15
Спорт
Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Происшествия
При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин
Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Политика
В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана
В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными
Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено вчера в 12:26
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Политика
В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»
Обновлено в 07:00
Футбол
«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»
Обновлено в 08:57
Политика
Вучич назвал визит Путина в Сербию знаменательным событием
Во время беседы Вучич назвал визит российского лидера, который состоялся в начале года, знаменательным событием.
Обновлено в 09:11
Происшествия
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Общество
Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста
Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 06:50
Политика
Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку
О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Москву на следующей неделе ждет последняя «атака» зимы
Зима в Москве окончательно завершится на следующей неделе.
Обновлено в 09:12
Футбол
Назван состав сборной России на матч с Казахстаном
Обновлено в 09:08
Авто
Kia готовит седан Kia K3 с необычным дизайном решетки радиатора
Самым привлекательным в новом седане Kia K3 стала радиаторная решетка, которая отличается от тех, что используется в европейских версиях марки, и теперь она больше похоже на решетку от Maserati.
Обновлено вчера в 11:36
Автоспорт
Зак Браун предупредил: McLaren может уйти из Формулы 1
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
На пальце Марии Порошиной заметили обручальное кольцо
Актриса впервые вышла в свет после рождения 5-го ребенка Недавно Мария Порошина родила пятого ребенка.
Обновлено в 06:00
Политика
Кремль отказался менять позицию по Голанским высотам
Кремль не изменил свою позицию по вопросу признания Голанских высот частью Израиля, несмотря на американо-израильские договоренности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 08:56