Общество

В Москве на следующей неделе ожидается сильнейший снегопадРоссийская газета вчера в 17:24

В остальные дни недели сильных осадков не ожидается, но временами возможен дождь или снег с дождем, в среднем температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла, ночью по области до -7. Такая погода будет способствовать быстрому таянию снега.
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