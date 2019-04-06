Транспорт

В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метроLife.ru 01:17

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии. Движение на этом участке будет возобновлено 11 апреля в 5:00.
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Более 500 компенсационных автобусов запустили в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро

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Вечерняя Москва04:25

Восемь станций «фиолетовой» линии метро закрыли в Москве

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 00:06

Перекрытие участка Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве: Восемь станций закроют на вход

Комсомольская правда03 апреля в 07:28
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