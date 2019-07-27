Происшествия
В Москве на несанкционированном митинге начались задержанияМосковская газета 07:13
Сообщается о задержании шестерых человек возле здания московского правительства В центре Москвы, где в два часа дня 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, начались задержания. Как сообщает ОВД-инфо, возле здания мэрии задержаны 6 человек.
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