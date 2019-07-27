Происшествия

На митинге в Москве задержали больше тысячи человекРБК вчера в 15:10

По данным «ОВД-Инфо» на 23:45, в течение дня полицейские задержали на акции 1127 человек. Несанкционированная акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00 возле столичной мэрии.
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