Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержанияРБК 06:23
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы. На митинге были задержаны более 30 человек, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
В Москве за час перед акцией протеста из-за отказа в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму задержали 26 человек, сообщает «ОВД-инфо».DP.RU06:53
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